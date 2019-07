Un nouvel entraîneur pour Eugenie à Washington

GRANBY | Dans l’espoir de relancer sa carrière et surtout de mettre fin à ses récents déboires, Eugenie Bouchard comptera sur un nouvel entraîneur qui l’accompagnera au tournoi de Washington la semaine prochaine.

La Québécoise de 25 ans, dont les six dernières apparitions se sont soldées par une défaite dès le premier tour, est maintenant associée à Jorge Todero, originaire d’Argentine.

« Leur collaboration s’est amorcée tout récemment, a indiqué Sylvain Bruneau en entrevue au Journal de Montréal. Jorge est déjà avec elle sur le court en Floride. Je lui parle souvent et il me dit que tout va bien.

« On a fait un petit arrangement avec cet entraîneur qui est établi en Floride », a-t-il souligné.

Todero a guidé l’Américaine Christina McHale à son seul titre de la WTA, à Tokyo en 2016.

« On y croit encore »

Le responsable du volet féminin chez Tennis Canada n’a certes pas jeté l’éponge à l’endroit de Bouchard qui, en octobre 2014, s’était hissée au cinquième rang mondial.

« Les athlètes peuvent vivre des périodes difficiles, de poursuivre Bruneau, et des fois, c’est plus long. C’est ce qui arrive à Eugenie. Mais moi, mon discours ne change pas. Je sais que bien des gens sont tannés de m’entendre dire qu’elle a encore sa place. On y croit encore. »

N’empêche que le rendement de Bouchard en 2019 est tout sauf reluisant. Sa plus récente défaite, d’entrée de jeu la semaine dernière à Lausanne, en Suisse, lui a coûté 19 rangs au tableau de la WTA, dont la plus récente compilation a été publiée lundi.

Celle qui n’occupe maintenant que le 114e échelon mondial a subi sept revers consécutifs. C’est en janvier dernier, à Newport, en Californie, que Bouchard a franchi le premier tour d’un tournoi pour la dernière fois.

Andreescu progresse, mais...

Bianca Andreescu, meilleure joueuse de tennis au Canada, poursuit son entraînement à Montréal dans l’espoir de participer à la Coupe Rogers, qui aura lieu à Toronto au début d’août.

Par mesure préventive, elle a annoncé qu’elle fera l’impasse sur le tournoi de Washington en raison d’une blessure à une épaule qui l’a tenue à l’écart du jeu depuis son forfait au deuxième tour des Internationaux France, en mai.

« Elle poursuit sa progression, mais elle est encore en période de réadaptation, a expliqué Bruneau. Bianca n’est pas rendue à cette étape de s’entraîner trois heures par jour de façon intensive. Il ne faut rien bousculer, a-t-il renchéri. Elle se rendra à Toronto seulement si elle est prête. On se croise les doigts. »

Comme quoi il est encore trop tôt pour bel et bien confirmer que le public de la Ville Reine pourra compter sur la présence de la 24e raquette mondiale.