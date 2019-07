Un rappeur de Longueuil à L.A.

Spotify est en train d’ouvrir les portes au jeune rappeur québécois Koffee K à l’étranger. À seulement 20 ans, le Longueuillois ira bientôt donner des spectacles à Los Angeles, New York et en Europe.

Son nom n’est pas encore connu du grand public, mais Koffee K cumule plus d’un million d’écoutes sur les différentes plateformes de streaming, dont les plus populaires, Spotify et YouTube.

Habitant à Longueuil, Christian Zidouemba, de son vrai nom, s’est lancé dans le hip-hop de façon sérieuse en 2017. Cette année-là, il a sorti deux albums en l’espace de huit mois. Et rapidement, il a suscité de l’intérêt à l’étranger.

« Mon premier album est sorti en avril 2017, dit-il au Journal. Grâce à Spotify, ma musique s’est promenée aux États-Unis. Cet été-là, je recevais un appel des responsables du Union Night Club, à Los Angeles. Ils m’invitaient à aller y jouer [pour le Black + White Affair]. Mais je n’avais presque jamais donné de concert de ma vie ! »

En fait, Koffee K avait donné un seul spectacle dans sa jeune carrière, à ce moment-là. « C’était à Chambly, se souvient-il. Et mon deuxième spectacle allait être à Los Angeles ! »

En français

Lors du même voyage, il avait aussi joué dans un centre commercial à ciel ouvert, à Beverly Hills. « Quand je suis revenu à Montréal, les gens me parlaient comme si j’étais maintenant famous [célèbre] ! (rires) »

Après avoir sorti 45 chansons en anglais, Koffee K a lancé jeudi sa toute première pièce en français, DIVA. « Je voulais qu’elle n’ait aucun “gros mot” pour que tout le monde puisse l’écouter, dit-il. Elle raconte l’histoire de ma rencontre avec une fille. J’explique comment les apparences peuvent être trompeuses. »

Déjà, les réactions de son entourage face à cette chanson francophone le poussent à vouloir écrire davantage dans cette langue. « J’en ai écrit quelques-unes que je n’ai pas encore enregistrées. »

Le rappeur travaille de façon totalement indépendante et n’a pas encore fait d’approches sérieuses auprès des compagnies de disques. « Signer avec un label est important pour moi, mais je ne veux pas le faire avec n’importe qui. J’aime être maître de mon art. »

Sabbatique

Poursuivant présentement ses études au cégep Édouard-Montpetit, Christian Zidouemba ne gagne pas encore sa vie avec la musique, même s’il reçoit plusieurs milliers de dollars par année avec ses chansons sur les plateformes d’écoute en ligne. « Je reçois parfois des montants de 500 $ ou même 1000 $, mais ce n’est pas constant », dit-il.

Il prendra d’ailleurs une session sabbatique de l’école cet automne, afin d’aller faire différents voyages à l’étranger. « Je vais aller à New York en août pour un showcase [spectacle-vitrine]. Je vais aussi beaucoup voyager en Californie et même en Europe, parce que j’ai des gens qui m’écoutent là-bas et il y a des contacts que je pourrais me faire. »

