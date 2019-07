Une nouvelle usine de congélation de bleuets et de gourganes à Normandin

NORMANDIN – Des producteurs de bleuets et de gourganes se sont pris en main au Lac-Saint-Jean. Trente d'entre eux, dont trois coopératives, ont ouvert leur propre usine de congélation de fruits et de légumes à Normandin.

Ils pourront ainsi transformer et congeler leur production.

La nouvelle construction située sur l'avenue des Bassins a nécessité un investissement de 21 millions $, dont 3 millions $ provenant du gouvernement du Québec.

«On s'est concertés et on a décidé de se construire une usine où on va être capables de rentrer notre fruit dans un délai raisonnable... On avait des pertes en raison des délais [de congélation]», a expliqué Dany Gaudreault, un producteur de bleuets.

L'usine comprend des équipements à la fine pointe de la technologie.

La production débutera dans les prochains jours, soit dès la première récolte de gourganes.

Ce sera le premier légume à être congelé dans l'usine.

«Il ne se fait plus aucune congélation depuis trois à quatre ans régionalement. Donc, la gourgane congelée qui se consomme au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c'est de la gourgane qui vient des marchés internationaux. Avec notre usine, on vient changer ça. Ce sera une production régionale, une congélation régionale et une mise en marché régionale», a indiqué Jacquelin Drapeau, un producteur de bleuets et de gourganes.

L'objectif est d'y transformer différents fruits et légumes nordiques. Mais ce sera évidemment le bleuet sauvage qui prendra le plus de place dans l'usine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean étant le plus gros producteur de bleuets au Québec.

L'ouverture de cette nouvelle usine de congélation crée 15 emplois permanents et 10 autres à temps partiel.