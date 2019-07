Voici où se cache Céline Dion

Depuis le début de la semaine, tout le monde se demande si Céline Dion est à Montréal avec son protégé Pepe Munoz. Selon le magazine Échos Vedettes, elle y serait!

Lundi, le danseur et meilleur ami de Céline a partagé sur Instagram une photo où il pose devant une affiche du Festival Juste pour rire, dans le Quartier des spectacles. La chanteuse l'aurait-elle suivi? On pense bien que oui!

Depuis quelques années, la chanteuse a pour habitude de prendre une pause avec ses enfants dans sa province natale. Il y a trois ans maintenant, on savait que Céline délaissait la Rive-Nord de Montréal pour la Rive-Sud. Avec René Angélil, ils ont été très longtemps propriétaires d’une grande maison sur l’île Gagnon, dans le secteur de Sainte-Rose, à Laval.

Selon plusieurs sources, Céline et ses enfants auraient profité de cet endroit pour deux étés. La star a confié en entrevue que ses jumeaux avaient beaucoup aimé l’endroit, notamment pour le plan d’eau où ils pouvaient pêcher.

Selon plusieurs sources, Céline et ses proches ont posé leurs valises sur la Rive-Sud de Montréal, plus précisément dans une maison louée. Cette demeure serait construite sur un vaste domaine, à l’écart des regards des curieux et de la civilisation. Impossible d’apercevoir la propriété sans connaître son emplacement exact.

Toujours selon des sources, ce serait un endroit de rêve pour se reposer, se ressourcer, laisser les enfants jouer dehors, dormir sur le sofa et même s’amuser. Car oui, dans la demeure se trouvent une salle de projection privée, une salle de billard, une salle de gym, un jacuzzi intérieur et un salon avec un grandiose piano à queue.

