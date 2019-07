«À l’École de la vue» enfin lancé

Le gouvernement du Québec ayant accordé une aide de plus de 15 millions de dollars à la Fondation des maladies de l’œil, celle-ci se réjouit de pouvoir mettre sur pied le Plan national «À l’École de la vue». Ce dernier assurera le dépistage des troubles visuels chez les enfants de l’éducation préscolaire dans toutes les écoles de la province. Déjà, plus de 4000 enfants ont pu bénéficier du dépistage, favorisant leur réussite à l’école. L’Association et l’Ordre des optométristes du Québec ont également collaboré au projet.

La Fondation des maladies de l’œil célèbre cette année 40 ans de santé visuelle. Elle a été créée par le Dr Alain P. Rousseau, en collaboration avec deux membres des Clubs Lions International, messieurs Vincent Michaud et Gilles Jobidon. Le nom original était «Fondation pour la recherche sur les maladies de l’œil», dont le diminutif était Formœil.