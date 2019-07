Bonne Ste-Anne... priez pour nous

C’est la fête de Sainte-Anne (la mère de Marie et donc grand-mère maternelle de Jésus) aujourd’hui et donc la fin de la neuvaine à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. La célébration solennelle de la fête de Sainte-Anne (messe) aura lieu à 10 h 30 ce matin. Par ailleurs, la cérémonie de l’onction des malades sera présentée à 15 h dans le parc devant la Basilique. Une procession aux flambeaux est également prévue à 20 h 30.

50 ans d’amour

Micheline Boutin et Jean-Luc Rousseau de Lévis (Sainte-Hélène-de-Breakeyville) se sont mariés le 26 juillet 1969, voilà donc 50 ans aujourd’hui, à l’église de Breakeyville. Le couple, maintenant à la retraite, a deux enfants : Marie-Josée et Christine. Félicitations.

50 ans de mariage

Félicitations à Nicole Goulet et Michel L’Hébreux, de Lévis, qui célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 26 juillet 1969 (photo) à l’église de Saint-Romuald, a 3 filles (Josée, Marie-Pierre et Pascale) et 7 petits-enfants. Michel L’Hébreux, directeur d’école à la retraite (1972 à 2002), est devenu une référence pour l’histoire et la mise en valeur du pont de Québec. Il travaille présentement sur un autre livre dans lequel il a rassemblé plus de 100 curiosités et anecdotes qui ont toutes un lien avec le pont de Québec. Félicitations à vous deux.

Un sur sa carte

Photo courtoisie Bravo à Michel Brière (photo) qui a réalisé un trou d’un coup, le 17 juillet dernier, au trou no 5 du parcours Rouge du club de golf Le Grand Portneuf. Michel a réalisé l’exploit avec son cocheur d’allée des jalons blancs (115 verges). Jimmy Desroches, Gilles Leblanc et Claude Bégin ont été témoins de la précision de Michel.

80 ans

Photo courtoisie Jean-Guy Chabot de l’arrondissement Beauport, à Québec, fête ses 80 ans aujourd’hui. Sa femme Lisette, qui prétend avoir marié l’homme parfait, ses enfants, petits-enfants ainsi que la famille Valois lui souhaitent une très belle journée d’anniversaire. M. Chabot, grand passionné d’aviation, est un lecteur assidu de ma chronique dans le Journal de Québec depuis longtemps. Ça vaut bien une petite photo !!!

Anniversaires

Photo courtoisie Ève-Marie Lortie (photo), journaliste et animatrice Salut Bonjour Week-End à TVA, 44 ans... Georges Bélanger, denturologiste de Québec, 77 ans... Audrey De Montigny, chanteuse et participante de l’émission Canadian Idol en 2003, 34 ans... Sandra Bullock, actrice américaine, 55 ans... Kevin Spacey, acteur américain, 60 ans... Mick Jagger, chanteur soliste des Rolling Stones, 76 ans.

