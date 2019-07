Caroline du Nord: l’amibe mangeuse de cerveau fait une nouvelle victime

L’amibe mangeuse de cerveau a fait une victime dans un parc aquatique de la Caroline du Nord.

Eddie Gray, 59 ans, profitait d’une baignade au Fantasy Lake Water Park, le 12 juillet dernier, avant de tomber gravement malade. Il est finalement décédé lundi dernier, 10 jours après une baignade qui se sera avérée fatale, rapportent plusieurs médias américains.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État a confirmé par la suite que la mort avait été provoquée par le Naegleria fowleri, une espèce d’amibe mieux connue sous le nom évocateur d’amibe mangeuse de cerveau.

L’organisme unicellulaire est présent dans les eaux tempérées et dont le niveau est en baisse, ce qui survient plus particulièrement lors de vagues de chaleur prolongées.

La personne qui tombe malade ressent de sévères maux de tête, de la fièvre et des nausées, et souffre de vomissements. Elle peut aussi éprouver des symptômes éventuellement plus graves tels que des torticolis, des crises d’épilepsie ou un coma.

Avaler l’amibe mangeuse de cerveau n’est pas dangereux; les risques surviennent quand elle est aspirée par le nez lors d’un plongeon, par exemple, ou d’une balade en ski nautique. Depuis le nez, l’organisme se déplace jusqu’au cerveau et en détruit les tissus.

Dans les régions où cette infection est commune, les autorités recommandent d’utiliser un pince-nez, de garder votre nez bouché et d’éviter de remuer les sédiments dans les eaux peu profondes.

«Les gens doivent être conscients que cet organisme est présent dans les lacs, les rivières et les sources d’eau chaude de la Caroline du Nord, alors soyez-en avertis lors de vos baignades ou lorsque vous pratiquez des sports aquatiques», a indiqué l’épidémiologiste Zack Moore, cité par CNN.

Les infections mettant en cause l’amibe cérébrale ont de quoi terrifier; heureusement, elles sont rares. En tout, 145 cas ont été rapportés aux États-Unis entre 1962 et 2018. Seules quatre de ces personnes ont survécu.