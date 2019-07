«Comme si Montréal avait gagné» - Chris Boucher

MONTRÉAL – Le joueur de Raptors de Toronto Chris Boucher n’a pas hésité une seule seconde sur ce qu’il allait faire de ses précieux moments passés avec le Trophée Larry O’Brien. Le champion de la NBA, qui a grandi à Montréal-Nord , voulait revenir dans son quartier afin de partager un message d’espoir à la communauté.

«Je viens de Montréal-Nord et je me devais de revenir ici en premier, a indiqué Boucher, vendredi, devant plus d’une centaine de partisans massés sur l’un des terrains de basketball du parc Le Carignan. Il y a tellement de jeunes qui ont du talent ici et qui veulent exceller dans la vie. Je pense que je peux servir d’exemple.»

Arrivé de Sainte-Lucie à l’âge de cinq mois dans la métropole québécoise, Boucher retire une grande fierté d’avoir grandi dans un quartier qui traîne malheureusement une mauvaise réputation.

«La plupart des gens savent que je viens de Montréal-Nord et que j’ai joué dans les parcs de Montréal-Nord, a-t-il dit. Je n’ai jamais eu honte de ça et j’ai utilisé ça comme motivation. Je savais que j’allais revenir un jour, mais revenir en champion est encore plus motivant.»

D’ailleurs, l’une des premières pensées de l’homme de 6 pi 10 po, quand les Raptors ont remporté les séries éliminatoires de a NBA, a été pour la ville qui l’a vu grandir.

«Quand j’ai gagné, j’ai senti que Montréal a gagné. Ce n’est pas juste moi, tout le monde à Montréal est un champion.»

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

L’importance de l’école

Avant d’être présenté à la foule et aux médias, Boucher a fait une requête spéciale aux organisateurs de ce rassemblement. En effet, il voulait avoir un moment avec des jeunes d’âge scolaire, afin de leur parler de l’importance de persévérer sur les bancs d’école.

L’athlète de 26 ans sait de quoi il parle, car c’est par l’éducation qu’il a pu atteindre la NBA. Après avoir quitté l’école à 16 ans, Boucher a été rescapé par l’Académie d’Alma, au Lac-Saint-Jean. Une situation qui lui a ensuite permis de poursuivre son parcours aux New Mexico Junior College, Northwest College et à l’Université de l’Oregon.

«J’ai utilisé le basketball car j’étais pourri à l’école, a-t-il révélé avec le sourire. Quand j’ai réalisé que je pouvais faire quelque chose avec le basketball, c’était plus facile de me concentrer à l’école. Tu dois utiliser ce que tu aimes dans la vie pour t’améliorer dans ce que tu n’aimes pas. Moi, j’ai dû travailler plus fort, car je savais que si je n’allais à l’école, je n’allais pas pouvoir jouer au basketball.»

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Un message porteur

Le message du basketteur a été particulièrement apprécié par l’entraîneur des Béliers de l’école secondaire Henri-Bourassa, José Bosquet.

«Je suis content de ce qu’il a dit à nos jeunes, a exprimé le pédagogue. Nous répétons son discours constamment, mais cela leur passe trop souvent 10 pieds par-dessus la tête. Que ça vienne de lui, je pense sincèrement que cela va faire une différence.»

Et une différence, c’est justement ce que voulait Boucher en partageant son moment avec les jeunes.

«Peut-être qu’un jour, l’un des enfants présents ici me dira : "J’ai réussi, car tu es venu ici et tu m’as inspiré", a-t-il dit, avec espoir. Ce serait la meilleure chose au monde pour moi. J’espère seulement que les jeunes croient que c’est possible de réussir.»