Comme un «couloir de la mort»

Les travaux d’élargissement de l’autoroute Henri-IV causent de nombreux maux de tête aux usagers de la route, alors qu’ils sont nombreux à trouver que les indications sèment la confusion et que la configuration temporaire des voies n’est pas sécuritaire.

« Ça me fout la frousse, les blocs de béton et les cônes orange. J’ai toujours l’impression que je vais en percuter un. Ça porte aussi à confusion et c’est très étroit. C’est comme le couloir de la mort », laisse tomber Élyse Dumas, qui emprunte l’autoroute presque tous les jours, pour se rendre au travail.

Photo Stevens Leblanc

Les travaux d’élargissement, qui ont commencé l’été dernier, visent à améliorer la sécurité et l’efficacité de cet axe stratégique, emprunté par 100 000 automobilistes quotidiennement.

Or, pour le moment, bien des usagers indiquent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter de circuler dans le secteur du chantier, tant ils le redoutent.

« Le problème, c’est le comportement des automobilistes qui ne respectent pas les limites de vitesse. La police a installé des cinémomètres de façon sporadique, mais elle devrait être physiquement plus présente », croit Dominique Tremblay, motocycliste.

« Lorsqu’il y a déviation, les gens coupent dans les courbes et empiètent sur la voie d’à côté, ce qui peut être très dangereux pour nous », poursuit-il.

Habitudes perturbées

Photo Stevens Leblanc

Le ministère des Transports admet que les habitudes des automobilistes sont très perturbées dans ce chantier, puisque la configuration change régulièrement, donc, les directions à prendre aussi.

« Les gens conduisent par habitude, alors ça devient dangereux. Ils se rendent compte à la dernière minute qu’ils ne sont pas dans la bonne voie et changent comme si leur vie en dépendait », observe un autre motocycliste.

Jessie Gaudreault, automobiliste, estime que la déviation dans la voie peu avant la sortie des Galeries de la Capitale est dangereuse.

« Les anciennes lignes sont encore visibles et ça porte à confusion avec les nouvelles », fait-elle valoir.

Complexe et historique

Le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis, rappelle qu’il s’agit d’un des chantiers les plus complexes dans l’histoire des chantiers du Québec.

« Un échangeur, c’est complexe, c’est un niveau exceptionnel », lance-t-il, ajoutant que les automobilistes sont effectivement « tassés à gauche et puis à droite ».

Le MTQ est conscient que ce chantier exige une grande adaptation et un niveau de vigilance exceptionnel.

Le porte-parole rapporte certains accrochages, sans pouvoir les quantifier, mais aucun accident grave n’a été rapporté.

Travaux d’élargissement de l’autoroute Henri-IV

► Début : été 2018

► Fin prévue : 2023

Entraves :

Fermeture de l’accès à l’autoroute Henri-IV sud , à partir de la rue Einstein

, à partir de la rue Einstein Voies déviées et largeur réduite

Une voie sur deux fermée sur Henri-IV, dans les deux directions, au cœur de l’échangeur avec l’autoroute Félix-Leclerc

dans les deux directions, au cœur de l’échangeur avec l’autoroute Félix-Leclerc En direction sud, déviation des voies à contresens sur la chaussée opposée , entre la rue Rideau et l’autoroute Charest

, entre la rue Rideau et l’autoroute Charest Fermeture de l’accès à l’autoroute Henri-IV nord à partir de la rue Einstein

à partir de la rue Einstein Fermeture de la sortie de la rue Einstein sur l’autoroute Henri-IV sud

sur l’autoroute Henri-IV sud Sur la rue Einstein (réseau municipal), selon le secteur, circulation en alternance

(réseau municipal), selon le secteur, circulation en alternance Fermeture de l’accès à l’autoroute Charest en direction est à partir de l’autoroute Henri-IV sud

à partir de l’autoroute Henri-IV sud Accès à l’autoroute Henri-IV en direction sud à partir de l’autoroute Charest ouest fermé

Source : Ministère des Transports du Québec