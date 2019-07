Contrat de 20 millions $ pour SNC-Lavalin

MONTRÉAL – La firme d’ingénierie SNC-Lavalin a annoncé vendredi un contrat de consultant principal pour le Georgia Department of Transportation (GDOT).

Le contrat, d'une valeur de 20 millions $ US sur trois ans, remplace un autre de 7 millions $ US terminé en juin dernier pour des services de soutien à l'environnement à l'Office of Environmental Services (OES) du GDOT.

«Depuis 2009, nous avons eu la chance de collaborer avec le Georgia Department of Transportation dans des rôles de services de soutien», a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord, SNC-Lavalin.

«Nous sommes heureux de continuer à collaborer avec l'Office of Environmental Services pour combler ses besoins en matière de services de soutien et contribuer à la réalisation du programme de travail du GDOT, tout en protégeant les ressources naturelles et culturelles de la Géorgie», a-t-il ajouté.