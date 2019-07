Fouilles archéologiques au domaine de Maizerets

Des fouilles archéologiques sont en cours à l’intérieur de la grange de bois du domaine de Maizerets. En quête de traces d’occupations datant de la colonisation et même de la présence autochtone, le chantier a débuté par le retrait de la dalle de béton et se poursuivra par une fouille manuelle à l’aide de truelles et de binettes.

Les artéfacts dénichés puis analysés documenteront l’histoire du site, puis seront conservés dans la réserve archéologique municipale. Certains compléteront peut-être des pièces d’artéfacts trouvées lors de fouilles précédentes, et d’anciennes fondations pourraient être révélées. Le chantier se déroulera jusqu’à l’automne. La grange de bois construite au début du XXe siècle sera ensuite transformée en salle multifonctionnelle.