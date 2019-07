La Caroline en famille

Une pause s’impose pour Serge Postigo. Au ­lendemain de la dernière représentation de Mamma Mia ! au Théâtre St-Denis, prévue samedi soir, le metteur en scène traversera la frontière américaine en compagnie de sa conjointe Karine Belly et de leurs deux enfants, Scarlett, 4 ans, et Valentin, 5 ans.

« On part en VR pour 15 jours et on va se diriger avec toute la petite famille vers la Caroline du Sud. On n’y a jamais été et cela nous tentait vraiment », ­révèle-t‐il, croisé à la première de la pièce Amsterdam, jeudi dernier.