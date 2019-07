La conquête des Blues immortalisée au Temple de la renommée

Le Temple de la renommée du hockey à Toronto pourra compter sur quelques nouvelles pièces à sa collection puisque les Blues de St. Louis ont offert quelques articles utilisés par les joueurs en route vers la toute première conquête de la coupe Stanley de l’histoire de la concession.

Le bâton et les gants d’Alex Pietrangelo utilisés pour marque le but gagnant du championnat, la mitaine de Jordan Binnington, les patins de Vladimir Tarasenko, le chandail de Jay Bouwmeester, le casque de Ryan O’Reilly et la photo d’équipe avec le trophée seront ainsi exposés pendant une année complète, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

La plupart de ces souvenirs ont par ailleurs des histoires particulières que le gérant d’équipement des Blues, Joel Farnsworth, a racontées avec plaisir. À commencer avec le casque d’O’Reilly, joueur par excellence des séries éliminatoires.

«[Le casque] a été complètement détruit lors des célébrations [après le match numéro sept de la finale], a révélé Farnsworth. Quelques-uns d’entre nous ont vu des morceaux et des pièces sur la glace. Quand nous sommes revenus à la maison, nous nous sommes dit: "Y a-t-il une meilleure façon de montrer l’exubérance des célébrations, et même un reflet de notre saison, qu’avec un casque déchiqueté?"»

Marque son bâton

Le bâton de Pietrangelo a lui aussi une histoire bien à lui. Utilisé pour le filet de la victoire en toute fin de la première période, lors du septième et ultime duel contre les Bruins de Boston, il n’a pas survécu au match.

En effet, Pietrangelo l’a brisé dès sa présence suivante sur la glace. L’adjoint au gérant de l’équipement, Rich Matthews, a toutefois été très rapide pour éviter que le bâton ne soit perdu.

«[Matthews] a passé 17 saisons avec les Devils du New Jersey avant de venir à St. Louis, alors il a beaucoup plus d’expérience que moi en finale. Il a été très rapide pour penser à faire une petite marque sur le bâton, pas trop visible, pour être certain qu’on ne le perde pas de vue.»

Ces objets seront exposés au Panthéon pendant un an, jusqu’à ce que de nouveaux champions soient couronnés.