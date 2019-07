La politesse a foutu le camp du Québec

J’ai 75 ans et je rayonne encore beaucoup dans les rues de Montréal et sur les routes du Québec. Je sais que vous n’appréciez pas quand quelqu’un vous dit que c’était « tellement mieux avant » chez nous. Mais honnêtement, en matière de politesse dans les lieux publics, dans les transports en commun et au volant, ça s’est dangereusement gâté. Plus personne ne ferme la portière d’auto à une femme, on nous fait rebondir la porte des commerces dans la face, on se permet de dépasser les autres dans une file qui attend l’autobus, et le « bonjour » en entrant dans un ascenseur brille par son absence. Devant un tel manque de civisme, quoi faire d’autre que de faire pareil pour prouver notre point ?

Un homme qui appréciait les valeurs d’autrefois

Je pense exactement le contraire de vous. Ce n’est pas en suivant la masse qui agit de travers qu’on fait changer les choses. On les fait changer en suivant nos principes à la lettre le temps qu’il faudra pour que le message fasse son chemin.