La relève féminine fait bonne figure à la Traversée internationale du lac Saint-Jean

ROBERVAL | Les filles ont imposé l’ordre dans les eaux du lac Saint-Jean à l’occasion de la 27e édition du Marathon de la relève, vendredi après-midi, sous un soleil de plomb.

Pour la première fois depuis 2013, ce sont les femmes qui ont terminé en majorité sur le podium à cette compétition préparatoire à la grande traversée, alors qu’Anne-Sophie Dériger et Maéva Cassivi-Vermette ont respectivement terminé deuxième et troisième. Le Montréalais Antoine Marchand a sauvé l’honneur de la gent masculine en remportant les grands honneurs de cette course de 10 km entre Mashteuiatsh et Roberval en 2 h 37 min 28 s.

Dériger n’avait jamais nagé une aussi longue distance avant de se jeter à l’eau vendredi avec 24 autres nageurs. Si Marchand a fini loin devant l’ensemble du peloton, l’adolescente de Sainte-Julienne, dans Lanaudière, a touché la plaque d’arrivée avec quelques minutes d’avance sur sa plus proche poursuivante.

« Je me suis vraiment surprise dans l’eau, je ne m’attendais pas à ça [...] Au début, j’étais avec une autre fille, et au moment où elle a bu, j’ai accéléré et on s’est finalement distancées. J’ai rejoint ensuite des gars, on a nagé ensemble pendant un bon bout et ça m’a vraiment aidée. Je me suis mise à accélérer et je me suis rendu compte qu’ils ne suivaient plus. Je me suis ramassée avec un gars de mon club que j’ai rapidement dépassé, et j’ai ensuite été toute seule pendant un bout », a expliqué la nageuse de 16 ans, le sourire aux lèvres. Elle « rêve » de participer un jour au 32 km.

Une première réussie

La médaillée de bronze vivait aussi son baptême du feu dans une épreuve de 10 km.

« De finir troisième au classement général, je ne m’y attendais pas. J’avais vu qu’il y avait quand même plusieurs gars assez forts qui ont terminé devant moi lors des autres étapes [de la Coupe espoir Canada Carrossier Procolor] », a souligné Cassivi-Vermette.

Native de Brossard, la jeune femme de 18 ans est tombée en amour avec la nage en eau libre il y a quelques années en se signalant aux Jeux du Québec, raflant le bronze au relais. L’an passé, une tendinite à l’épaule avait freiné sa progression.

« En piscine, on dirait que tu as toujours la pression de battre ton temps, et c’est plus démotivant quand tu montes ton chrono. En eau libre, ça se passe plus contre les autres et le temps importe peu », a observé la nageuse, qui s’est dite fière de voir deux filles sur le podium.

Fin ardue pour Marchand

Malgré sa convaincante victoire, Antoine Marchand a souffert dans les derniers kilomètres.

« Mon but était absolument de finir dans le top 3. Je suis parti vite et ç’a marché. C’était la stratégie avec mon coach. La fin a été très difficile à cause de ça, mais ç’a payé pareil », a lancé le champion, qui envisage de s’inscrire à l’épreuve phare des festivités d’ici deux ans.