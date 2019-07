La tyrannie des minorités

La candidate conservatrice juge déraisonnable le maintien de la date du 21 octobre et demande son report au 28 octobre, afin de lui permettre de faire campagne, de sortir le vote dans sa circonscription et d’aller voter elle-même, ce jour-là.

Ce qui lui est demandé engendre une contrainte excessive, pour l’institution du DGE, pour le gouvernement, pour les partis politiques et surtout pour les contribuables canadiens et québécois qui doivent en assumer les frais.

La candidate conservatrice a raconté à Global News, le 16 juillet dernier, qu’elle avait eu son investiture, en avril dernier, et c’est plus tard qu’elle a regardé le calendrier et constaté que le 21 octobre allait tomber en conflit avec sa fête religieuse.

Difficile à croire aussi, car le sujet est en discussion avec le DGE depuis des mois. Le président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), Shimon Koffler Fogel, l’a affirmé. Son organisme est en lien avec le DGE à ce sujet depuis un an.

De plus, plusieurs députés et candidats juifs (libéraux et conservateurs) du Québec et de l’Ontario ont sensibilisé le DGE à cet enjeu.