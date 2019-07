Le retour d’Isaac Pavlik profite aux Capitales

Profitant du retour d’un lanceur retraité et d’un T.J White en grande forme, les Capitales de Québec (25-36) ont réussi à vaincre les Boulders de Rockland (30-32) par la marque de 12 à 6, vendredi soir, au Palisades Credit Union Park ( PCUP).

Tout laissait présager que le détenteur du record de la Ligue Can-Am au chapitre des victoires (90), Isaac Pavlik, allait connaître une brillante soirée. Celui qui est à la retraite depuis deux ans n’a pas attendu bien longtemps avant de laisser sa marque dans le match, retirant sur trois prises les trois premiers frappeurs à lui faire face.

«Je l’ai vraiment aimé. Pavlik voulait venir pour compétitionner et nous donner une chance de remporter le match, ce qu’il a fait. Il est tombé fatigué assez rapidement et c’est pourquoi on l’a sorti assez tôt, mais on voulait vivre l’expérience. On voulait tripper avec un gars qu’on a vu lancer contre nous pendant plusieurs années et c’est réussi, a laissé entendre le gérant Scalabrini, semblant vouloir en voir un peu plus de ce dernier. Il y a une mini chance qu’on soit capable de l’avoir à Sussex, mais elles sont minces.»

Semblant rouillé à quelques reprises lors de ses quatre manches de travail, le lanceur âgé de 39 ans a tout de même réalisé six retraits sur des prises.

White propulse l’attaque

Depuis son retour dans la formation, T.J White a l’effet d’une bombe dans l’alignement des frappeurs de Scalabrini. Dans le match d’hier, White a obtenu un but sur balles, trois coups sûrs, a produit sept points en plus de faire lui aussi le tour des sentiers.

Ayant accordé quatre points dans les trois premières manches, Pavlik a été témoin d’une excellente quatrième manche de son attaque. L’équipe du gérant Scalabrini a frappé cinq coups sûrs, bons pour cinq points, pour venir prendre les devants 7 à 4. Les Capitales ont aussi connu une excellente septième manche. Profitant des largesses des lanceurs des Boulders, les Caps ont rajouté quatre points au tableau à l’aide de seulement deux coups sûrs.

Contribution inattendue

Pour sa part, David Salgueiro effectuait un retour au jeu pour de l’équipe de la Vieille Capitale. Celui qui figurait au dernier rang de l’alignement des frappeurs des Caps a frappé un coup sûr en plus de réaliser un attrapé spectaculaire au champ centre. Il avait été suspendu pour trois rencontres à la suite de la bataille qui avait éclaté le 21 juillet dernier face aux Champions d’Ottawa.

Daniel Dominguez jouait une première partie dans la ligue Can-Am vendredi soir. Le nouveau numéro 13 des Caps s’est rendu sur les buts à trois occasions, mais a été responsable d’une erreur sur un roulant au premier but.