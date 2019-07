Lotto Max: 66 millions $ en jeu vendredi

MONTRÉAL - Faute de gagnant lors du tirage de mardi, le Lotto Max proposera vendredi soir une cagnotte de 66 millions $.

Ainsi, Lotto Max met en jeu un gros lot de 60 millions $ et six Maxmillions (six lots de 1 million $).

Depuis le lancement du Lotto Max, 27 gros lots ont été remportés au Québec, dont un de 65 millions $, le plus important gros lot jamais gagné dans la province. Ces 27 cagnottes ont totalisé plus de 1 milliard $. Aussi, 132 Maxmillions ont déjà été remportés au Québec.