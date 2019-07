On craque pour... La Mallette Rouge à Beaumont-St-Michel

Le Théâtre Beaumont-St-Michel présente, jusqu’au 31 août, la pièce de Ray Cooney intitulée La mallette rouge, adaptée et mise en scène par Reynald Robinson. Dans cette comédie, la découverte d’une mallette remplie d’argent fait place à une multitude de rebondissements et de mensonges qui tiennent les spectateurs en haleine.

À l’émission Pleins Feux sur Québec demain, Marie-Christine Leblanc rencontre les comédiens Carl Béchard et Isabelle Drainville, qui partagent leur amour pour la région, le théâtre situé dans Bellechasse et la pièce qui se déroule justement dans cette région. Ils partagent la scène avec Caroline Dardenne, Jacques Girard, Amélie Grenier et Patric Saucier. Billets en vente: theatrebeaumontstmichel.com.