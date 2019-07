[PHOTOS] Des murets de béton pour protéger l'immeuble du boulevard Charest percuté deux fois en deux mois

Des murets de béton ont été installés, vendredi matin, pour protéger temporairement l’édifice Kaméléon, au coin de Charest et de Langelier, dont la façade a été percutée deux fois en deux mois par des automobilistes.

Cette mesure a été prise au lendemain d’un accident au cours duquel une femme se serait endormie au volant à la hauteur de la rue de l’Hermine, avant d’aller frapper la devanture du bâtiment qui abrite notamment les bureaux de cotravail La Station.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Deux mois plus tôt, un homme de 47 ans avait emprunté la même trajectoire pour finalement s’encastrer dans la bâtisse. L’accident avait fait plus de dommages, alors que 12 personnes avaient notamment été blessées.

Le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, a expliqué que la Ville a mis en place des mesures de sécurité qui sont temporaires, le temps que l'analyse de l'intersection soit complété. En ce moment, on a ajouté des blocs de béton sur le trottoir.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

«Visiblement, le secteur semble causer des problèmes. On peut penser que ce sont des cas isolés», a-t-il fait savoir. Mais la Ville ne veut présumer de rien et agit en prévention. Il a expliqué que pour le premier accident, survenu en mai, les éléments démontrent que la vitesse est en cause.

«On sait d'après les témoignages qu'on a eus que c'était une question de vitesse. On attend le rapport complet.»

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Pour le second, il s'agit d'un accident. La Ville est à analyser la possibilité d'installer des bolards, mais on doit d'abord explorer le sous-sol pour voir ce qui s'y trouve comme utilités publiques puisqu'il faut excaver pour installer ce genre d'ancrages.

M. Normand a indiqué que l'administration Labeaume a demandé que cette analyse soit accélérée.

«Ce n’est pas un secteur reconnu comme étant propice aux accidents. Est-ce que c’est un concours de circonstances, un hasard? C’est possible que oui», évoque pour sa part le porte-parole de la Ville de Québec, David O’Brien.

Plus de détails à venir...