Rémy Normand invite les commerçants de la route de l'Église à réfléchir à l'avenir de leur commerce

Les difficultés des commerçants de la route de l'Église ne sont pas dues qu'au chantier, estime le vice-président du comité exécutif. Il invite ces derniers à revoir leurs entreprises, qui «n'ont pas évolué beaucoup».

Rémy Normand a fait une première sortie à la suite de ses vacances, lui à qui l'opposition avait reproché la semaine dernière de ne pas être intervenu dans le dossier des marchands dont les affaires souffrent en raison de travaux majeurs sur la route de l'Église.

«Je ne veux pas paraître sans-cœur», a insisté M. Normand. «Je ne veux pas donner l'impression qu'on n'est pas sensibles et qu'on n'est pas empathiques à ce que ces gens-là vivent.»

PHOTO D'ARCHIVES. JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Il a cependant dit non à toute aide financière de la Ville dans ce secteur. Ce sera différent pour le chantier du tramway, et l'on est d'ailleurs en train de songer aux modalités d'un futur programme pour le réseau structurant.

M. Normand ne nie pas l'impact des travaux sur les affaires des commerçants. «La route de l'Église, c'est une artère qui avait ses difficultés aussi, et qui n'a pas évolué beaucoup au cours des dernières années, à la fois sur l'angle urbanistique et aussi sur l'angle commercial. Il y a peut-être des questions à se poser pour chacun de ces commerces-là, individuellement et collectivement, sur le futur de [ces] commerces. [...] Il est peut-être temps de se repositionner par rapport à la route de l'Église et ces commerces-là, sur la finalité de leur commerce et comment ils le gèrent actuellement.»

Il donne l'exemple de la rue Maguire, qui a «compris ça» et qui s'est requalifiée. «Ils se sont questionnés et ils posent les bons gestes.»

«Sur la route de l'Église, il y a peut-être un exercice qui serait salutaire pour les commerçants. Je les invite collectivement à faire leur réflexion pour le futur.» M. Normand estime qu'il s'agit d'une opportunité, puisque de nombreux résidents viennent s'installer à proximité, dans les tours de condos qui ont poussé dans le secteur.

Quant à son absence de la semaine dernière, M. Normand a expliqué que les élus, dans une année, ne disposent que de peu de temps pour prendre du repos, et qu'il s'agissait justement, pour lui, de cette période.