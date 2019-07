Sam Tucker bientôt à l’Anglicane

L’auteur-compositeur-interprète britannique résidant en Gaspésie Sam Tucker présentera son spectacle Aye Avast, le jeudi 5 septembre, sur les planches de L’Anglicane, à Lévis.

Le charme anglais et le timbre de voix rugueux et puissant du demi-finaliste de La Voix 2017, conjugués à la chaleur gaspésienne, teintent ses chansons qui oscillent entre le folk, le blues et le roots. Paul Cournoyer assurera la première partie du spectacle. Billets en vente: langlicane.com