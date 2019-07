[PHOTOS] Tramway: une cinquantaine de tombes retrouvées sous le futur pôle Saint-Roch

Les archéologues savaient qu’ils creusaient dans un ancien cimetière dans les travaux préliminaires du futur pôle d’échange de transport en commun Saint-Roch, mais ils ont eu la surprise de trouver cinq fois plus de tombes qu’ils pensaient.

Les fouilles sont donc en cours sur le site du futur pôle d’échange, qui accueillera le futur réseau structurant. Et elles doivent se poursuivre jusqu’à l’automne.

Elles n’affecteront pas l’échéancier du projet, qui doit voir le jour en 2026, a assuré la Ville.

Vendredi, le président du RTC, Rémy Normand, a annoncé qu’on a retrouvé une cinquantaine de sépultures sur les lieux, situés au coin de la rue de la Croix-Rouge et de la Pointe-aux-Lièvres. Ce sont des cercueils de personnes décédées au 19e siècle, probablement des marins et des immigrants, ainsi que des personnes qui ont perdu la vie lors de l’épidémie de choléra qui a ravagé Québec en 1832 et qui a emporté quelque 6000 citoyens.

