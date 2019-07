Munro Chambers ne le cache pas : « Turbo Kid a tout changé ». Cinq ­années plus tard, le jeune comédien débarque à Montréal ce week-end pour présenter non pas un, mais deux films au festival Fantasia.

Certes, la carrière de ­Munro Chambers était déjà bien ­établie lorsqu’il a enfilé le ­costume de Turbo Kid. Mais le film des Québécois Yoann-­Karl Whissell, François Simard et Anouk Whissell (alias le collectif RKSS), a ­permis au jeune acteur canadien d’atteindre de tout nouveaux marchés.

Car depuis sa sortie, en 2015, Turbo Kid a été ­promu au rang des films-cultes par les aficionados du genre, laissant derrière lui produits dérivés et même tatouages à l’effigie de certains de ses personnages que les fans exhibent fièrement sur les réseaux sociaux.

« C’est vraiment fou de voir des gens qui se sont fait tatouer des images du film sur le corps. Et je dois dire que ça a vraiment été quelque chose quand j’ai vu une figurine de mon personnage. Jamais je n’aurais pensé vivre ça un jour », souffle Munro Chambers, en entretien au Journal.

Reprendra-t-il le rôle dans une éventuelle suite, ­projet annoncé il y a quelques années, mais toujours inédit à ce jour ? La réponse ne se fait pas attendre.

« Certainement ! Ils ont mis dix ans à achever le scénario du premier Turbo Kid, alors je comprends qu’ils prennent le temps d’écrire une suite qui soit à la hauteur. Mais je retravaillerais avec eux n’importe quand, surtout pour revisiter ce rôle », explique le comédien.

Un doublé à Fantasia

En attendant, les fans peuvent retrouver Munro Chambers sur les écrans du festival Fantasia ce week-end. Le comédien a débarqué à Montréal vendredi pour présenter deux de ses plus récents projets, soit Harpoon et Riot Girls.

Et maintenant qu’il a vécu l’effervescence du festival à deux reprises dans le passé (avec Turbo Kid en 2015, puis Knuckleball l’an dernier), il est d’autant plus fébrile à l’idée de faire découvrir ces deux rôles au public montréalais.

« Le festival ­Fantasia, c’est une expérience que je n’ai jamais vécue ­ailleurs. Les gens sont tellement passionnés et ­enthousiastes et ils n’ont pas peur d’exprimer leurs réactions de manière très bruyante pendant les projections. Et ça, c’est vraiment extraordinaire. J’ai été très chanceux : mes deux projets qui y ont été présentés dans le passé ont été accueillis de manière incroyable » , avance Munro Chambers.

« Je me croise les doigts pour que ça se reproduise ce week-end », termine-t-il.

► Harpoon sera présenté au Cinéma du Musée samedi soir à 19 h. Pour Riot Girls, ce sera au Théâtre Hall de l’Université Concordia dimanche à 16 h 35.