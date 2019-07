Un sursis pour la famille colombienne menacée d’expulsion

SHERBROOKE | Une famille d’origine colombienne menacée d’expulsion même si elle s’est bien enracinée à Sherbrooke vient de recevoir une bonne nouvelle: Ottawa lui accorde un sursis.

Les quatre personnes visées par une ordonnance de renvoi dans leur pays d’origine, soit Patricia, la mère de Leidi Marcella Gomez Cardona, une femme qui a fui la violence dans son pays d’origine en 2014 avec sa fille pour venir au Canada, ainsi qu’Estefania, la sœur de Mme Gomez Cardona, et ses deux enfants, Allison et Didier, se voient offrir du temps pour présenter à nouveau leur demande de citoyenneté et ainsi répondre aux critères.

Patricia, Estefania et les deux enfants ont quitté la Colombie en 2017 à cause du climat de violence qui sévit dans ce pays, mais la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) avait rejeté leur demande d’asile et ordonné leur renvoi en Colombie dès le 4 août prochain. Estafania disait être effrayée par cette possibilité.

La décision de la CISR suscitait beaucoup d’incompréhension, notamment auprès de l’employeur d’Estefania. «Elle est toujours présente. Elle a fait de gros efforts pour apprendre le français et s’intégrer. Tout le monde ici l’apprécie. C’est quelqu’un sur qui on peut compter», avait soutenu Andrée-Anne Fisette, copropriétaire de RoulottesEvasion.com.

Par ailleurs, si les enfants avaient quitté le pays cet été comme prévu, ils auraient été forcés d’abandonner leur cheminement bien entamé dans le système scolaire québécois. La petite Allison vient de terminer la maternelle; son frère Didier, quant à lui, devait amorcer sa troisième année.