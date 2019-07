Une Québécoise au pays des Innus (quatrième partie)

Pessamit, été 2016

Quand j’ai ouvert les yeux, le dimanche matin, j’ai souri. Non seulement avais-je dormi comme une bûche, mais je me réveillais aussi reposée et paisible que si je m’étais réveillée chez moi, dans mon propre lit. La journée était déjà belle et quelque chose de plus paisible que la veille s’annonçait dans l’air. En arrivant sur le site, à peine avais-je fait quelques pas à l’intérieur, que j’entendis crier mon nom :

— Léolane!

Je n’eus le temps que de m’accroupir, avant de quasiment attraper le petit Nathan au vol. En me relevant, je remarquai que Nelly me regardait, le visage étonné.

— Tu connais mon fils? Me demanda-t-elle, une fois que je l’eus rejoint.

— C’est ton garçon? Oui, nous avons fait connaissance hier, lui répondis-je, en passant une main affectueuse dans les cheveux de Nathan, qui continuait de tenir mon autre bras.

C’est alors que j'ai vu ses yeux changer. Quelque chose s’était ouvert dans le regard cette femme qui venait de voir son enfant courir, bras au vent, vers une étrangère, comme s’il la connaissait depuis toujours. S’il est vrai que l’on peut se jouer de la confiance d’un enfant, cette confiance, en revanche, ne sait pas mentir ni se jouer. Quelque part, je crois que c’est là que nous avons compris que nous serions amies.

Je suis retournée me percher en haut de l’estrade où j’étais la veille. J’avais hâte que ça commence. Mes oreilles se languissaient. Lorsque les danseurs entrèrent enfin, l’ancienne danseuse en moi se souvint de toute la portée symbolique et de toutes les histoires qu’avait le pouvoir de raconter chaque pas et chaque geste. C’était un plaisir pour moi de tenter de lire toutes celles qui se dansaient, à présent, devant moi.

Mélissa Crépeau et son fils Photo: Natacha Turmel

Nathan n’avait pas seulement changé quelque chose dans le regard que sa mère portait sur moi, sa familiarité à mon égard avait également piqué la curiosité des autres enfants. À force de le voir aller et venir vers moi, ils se mirent à jouer toujours de plus en plus près. À un moment, une ravissante petite fille vint se coller contre moi, avant que sa mignonne cousine, plus discrète, n’en fasse de même.

— Veux-tu de la barbe à papa mauve, c’est quoi ton nom?

Amusée par l’ordre de ses questions, j’acceptai avec plaisir sa proposition sucrée. Elle s'appelait Maria. C’était ironique : contrairement aux enfants de la ville, chaperonnés à l’extrême par leurs parents hantés par l’idée qu’ils puissent se blesser, c’est comme si je découvrais que les petits Innus n’étaient pas « sauvages ». Ils n'ont pas peur d'emblée. Ils observent, te décortiquent et dès qu’ils sentent que tu n’es pas méchant, peu importe la couleur de ta peau, ils s’avancent, mus par un réflexe inné de partage ahurissant. Même s’ils n’étaient pas pour autant laissés à eux-mêmes, il y avait quelque chose de magnifique à les voir si libres.

Avec la petite Maria et sa cousine

Plus les enfants venaient bourdonner autour de moi, plus je remarquai que l’expression sur le visage des mères qui veillaient tout autour changeait. D’abord surprise, comme l’avait été Nelly, puis empreinte d’une véritable chaleur. Je ne pouvais évidemment pas pleinement le saisir sur le coup, mais j’étais en train de mettre le pied à l’intérieur d’une société matriarcale. Je ne savais pas exactement comment ça s’exprimait et se traduisait dans la modernité du quotidien, mais à partir de ce moment, j’eus la sensation d’être acceptée plus qu’en visiteur, puisque les enfants m’avaient introduit auprès de leurs mères, qui me faisait maintenant des signes de tête ou des sourires.

À un moment, j’aperçus la belle Kassandra s’amener dans ma direction avec une autre jeune fille à lunettes. Lorsqu’elles vinrent s’asseoir avec nous, je fus présentée à Atianna, sa cousine. Une complicité s'est immédiatement tissée entre nous et, tout de suite, j'ai senti chez elle une âme d’enseignante. J’eus alors l'occasion de lui poser la myriade de petites questions qui m’étaient passées par la tête durant les derniers jours et auxquelles elle répondait avec générosité et une énergie des plus loquaces. Je la regardais, attendrie, car elle me rappelait la jeune fille à lunettes, qui parlait tellement, que j’avais été moi aussi. Si j’avais eu l’impression, le vendredi dans la loge, de rencontrer une petite sœur chez Kassandra, j’étais en train de ressentir très exactement la même chose avec Atianna. Une connivence aussi sincère que naturelle.

Avec Kassandra et Atianna Vollant

Plus loin, je vis une autre petite fille d’environ onze ou douze ans, qui nous regardait sans s’avancer. J’eus beau lui sourire pour l’inviter à s’approcher, elle demeurait immobile, non sans cesser de nous observer. Puis, Atianna et Kassandra décidèrent de retourner danser, me laissant ainsi seule. Bientôt, toutefois, les enfants furent priés de quitter l’arène, car les aînés allaient y entrer, afin que débute une grande danse de guérison performée par celles que l’on nommait les jingle dancers. En effet, tout le long de leurs régalias étaient cousues des dizaines et des dizaines de clochettes symbolisant toutes les larmes de celles qui les portaient. Si les enfants devaient sortir, c’était parce que ce qui allait se dégager de cette danse serait trop intense pour eux. Ça m’a tendrement rappelé quand on écoutait un film en famille et qu’à un moment, nos parents nous disaient de fermer nos yeux, parce que nous étions trop jeunes pour vivre et comprendre ce qu’on aurait vu et ressenti. Protéger l’innocence pour lui laisser le temps de comprendre le monde.

— Est laide, ta tresse, me dit soudainement une petite voix derrière mon épaule.

Je sursautai presque lorsque je découvris la petite solitaire de tout à l’heure, maintenant à côté de moi, et qui me semblait être soudainement sortie de nulle part. Elle avait visiblement attendu que je sois seule pour s’approcher et, décidément, me suis-je dit, ces enfants avaient encore ce légendaire chic ancestral pour l’approche furtive... Je me suis retournée vers elle, aussi amusée que surprise. Elle avait raison : après une journée passée dans le vent de la Côte Nord, je me savais bien échevelée. Sans mot dire, elle grimpa d’une marche pour me surplomber et pris tout naturellement ma tresse pour la défaire.

— Comment tu t’appelles? lui demandais-je.

— Casey, me dit-elle seulement.

Profitant du moment que j’étais en train de vivre, je me rapportai à la danse. Dans le jour descendant, je contemplais les danseuses joindre toutes leurs forces et leur volonté dans la guérison des leurs, assis sur des chaises au milieu de l’arène. Ces aînés, qui pour la plupart, constituaient cette génération à qui on avait fait tant de mal dans ces sordides écoles résidentielles et qui étaient aujourd’hui entourés de leurs descendantes et de toutes celles qui étaient venues d’un peu partout pour partager ce grand moment. Aussi bouleversant que c’était à voir, je savais, quelque part en moi, que ce n’était pas quelque chose qui nous était fondamentalement étranger, au Québec. Après tout, ne sommes-nous pas les premiers à envoyer nos meilleures pensées à nos proches et connaissances lorsqu’ils traversent des drames? Je me suis dit que ça partait d’un même principe et que j’étais seulement témoin d’une manifestation plus spectaculaire. Et c’est en pensant à mes gens que ça m’a frappé. Les Premières Nations ont ce qui nous manque : la conscience de l’importance vitale de la mémoire dans la guérison de l’identité. Le courage de transcender les douleurs et les outrages, pour pardonner à l’autre comme à soi-même, parce que la paix de l’âme est plus importante que la rancune éternelle.

Photo: Natacha Turmel

Et cette paix, ils savent intimement qu’elle ne peut se faire sans d’abord interrompre le cycle, le cercle infernal de la souffrance qui, parce que jamais soignée, continue de se transmettre d’une génération à l’autre, au point de les convaincre qu’elles sont affligées d’une fatalité qui n’a ni queue ni tête. Que la paix commence par sauver leur descendance, leurs enfants et tout leur futur. C’est pour ça qu’ils dansent. Pour unir leur cœur et se prêter mutuellement main-forte dans la périlleuse reconstruction de leur mémoire et dans la cicatrisation de leurs blessures.

Je sentais les petits doigts agiles de Casey plonger et tournoyer dans ma chevelure. Je me suis alors rappelé l’instant où j’ai senti pour la première fois cette envie de faire quelque chose pour eux. De venir mettre l’épaule à leur roue, joindre mon élan et mes capacités aux leurs pour contribuer à faire avancer les choses. Puis, en regardant toutes ces femmes, ces filles, ces sœurs et ces mères danser au son de ces milliers de clochettes, j’ai compris que si j’étais venue dans l’esprit de donner et de faire, j’étais finalement là, en train de recevoir et de devenir. C’est, à ce jour, le plus beau renversement de paradigme que j’ai vécu dans ma vie.

Avec Casey

Je sais que nous sommes différents. Je ne suis pas soudainement devenue autochtone parce que les Innus ont touché mon cœur. Je ne cherche pas à effacer ou à nier le fait que nous sommes différents, que nos réalités ne sont pas les mêmes, même si j’éprouve à leur égard une empathie sans borne. Que nous ne portons pas le même versant de l’histoire en nous. Agir autrement, revendiquer même une part de leur identité parce qu’elle aurait trouvé écho en moi, serait à mes yeux de la véritable appropriation culturelle. De toute façon, c’est autre chose que je ressens, une complémentarité. Les variables qui semblent nous manquer mutuellement depuis toujours pour résoudre l’équation de la paix en terre québécoise. Je crois comprendre que ce qui nous unit n’est pas la tradition ou le sang, mais cette même « palette » d’émotions universelles qui nous place en position d’égalité devant la mission de survivre à l’existence sur un même territoire. Et c’est cette palette qui fait de nous des frères en notre humanité.

Debout dans l’estrade, en plein coucher de soleil et les cheveux maintenant joliement tressés, je saluais du regard les danseurs qui avaient entamé la dernière danse du pow-wow. Soudain, quelque chose dans le ciel attira mon attention : un aigle qui faisait de grands cercles autour de la sortie des danseurs. En le voyant faire, j’ai poussé un soupir amusé. J’aurais vu ça dans un film, que j’aurais trouvé ça cliché, « arrangé avec le gars des vues ». Pourtant, il était bien là, dans ce véritable décor, au-dessus de ces véritables gens et c’est là que je me suis dit que tout était toujours là pour qui se donnait la peine de regarder.

Tout le monde s’est ensuite mélangé pour s’embrasser, tout remballer et se dire au revoir. J’étais de retour auprès des enfants. Combien n’allais-je peut-être jamais revoir? Mais je n’étais pas triste, car s’étaient profondément imprégnés dans ma mémoire leurs visages si adorables et sur lesquels j’avais pu tant apprendre durant cette seule fin de semaine. Après les derniers baisers, je suis partie en quête de Charles que je n’arrivais pas à repérer. Voyant Nelly, je lui posai la question et elle me répondit qu’il devait être en train de régler des choses dans la roulotte plus loin. Mais comme j’allais m’approcher, un gros pick-up plein de jeunes hommes arriva. Le conducteur descendit et vint directement vers moi.

— T’es tu perdu? Me demanda-t-il.

— Non, j’attends Charles, lui dis-je, un peu perplexe, comment tu t’appelles?

— Otcekipanaskw (se prononce « Otcekipanaskwé »)

Il s’est approché plus près de moi et avant même que je ne m’en rende contre, nous nous sommes mis à discuter. Il devait avoir sensiblement mon âge. Je l'écoutais me parler de sa vie, de l’histoire de son père et de tout ce que lui avait transmis son grand-père comme savoir ancestral, avec une sorte de furie dans les yeux. Oui, ce que j’entendais d’abord, c’était le récit de quelqu’un qui avait traversé de grandes épreuves, mais ce qui m’apparaissait le plus clairement, c’était son esprit indompté. Et dans tout l’anodin de cet échange impromptu qui commençait à s’étirer, en témoignaient ses amis qui klaxonnaient plus pour le taquiner que par impatience, j’observais la majesté de quelqu’un qui refusait d’abandonner et de se laisser oublier qui il était et d’où il venait. Pourquoi était-il venu me parler? Aucune idée, mais j'en étais très heureuse.

Charles arriva sur l’entrefaite. Voyant que j’étais particulièrement occupée, il m’offrit d’aller me chercher une assiette de viande de gibier et de patates chaudes, qui me fit du même coup réaliser combien j’étais de nouveau affamée. Quand il revint, Otcekipanaskw lui dit en riant :

— Je suis en train de lui compter ma vie!

Charles rit à son tour.

— Ça tombe bien, elle est là pour ça!

Je pris alors un instant pour regarder cet homme qui m’avait fait confiance en prenant sur lui de m’amener ici sans me connaître et sans qui rien de tout ce que j’avais vécu cette fin de semaine n’aurait été possible. Cette belle personne qui allait devenir père d’une petite fille dans un mois à peine et sur le visage duquel je voyais toute sa hâte d’embrasser son plus beau rôle. J’étais contente, car en disant ça, j’avais la douce certitude qu’il avait bien saisi ce que j’étais venue faire et que j’avais réussi me faire comprendre. Une intense satisfaction me fit sourire à mon tour.

On finit par quitter le site du pow-wow pour aller se changer. Le soleil était maintenant couché et nous avions décidé de terminer la fin de semaine par un feu sur la plage en compagnie de Jack et Lino, qui avaient opéré la technique durant tout l’événement. Il y a bien peu de choses que j’aime davantage que de prendre place près d’un feu, mais je n’ai pas souvenir d’en avoir apprécié un davantage que celui-là. Assise dans le creux d’une immense souche d’arbre blanchie par l’eau salée, dans l’air et la musique du fleuve que je ne pouvais que deviner dans l’obscurité que seul rompait notre feu, j’ai levé le nez en l’air.

Je savais que j’allais maintenant repartir traduire tout ce que j’avais appris dans ma réalité sur cette petite-grande île de Montréal. Je ne savais pas encore comment j’allais faire ni quelle forme ça allait prendre. Mon cœur d’auteure se savait seulement repartir avec une expérience, un gain d’héritage qui allait nécessairement induire tout ce qui allait faire la suite de mes jours. C’est là que j’ai pensé qu’il y avait bien longtemps que nous étions les mêmes à regarder ces étoiles. Je savais déjà que j’allais revenir l’an prochain, car je sentais comme j’avais à peine effleuré du bout des doigts quelque chose qui me brûlait désormais de connaître plus encore: l’histoire...

À suivre...