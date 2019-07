GRAVEL, Albini



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 23 juillet 2019, à l'âge de 74 ans et 4 mois, est décédé monsieur Albini Gravel, époux de Nicole Cloutier. Il était le fils de feu monsieur Paul Gravel et de feu madame Thérèse Deblois. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule mardi 30 juillet 2019, de 11h à 13h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il laisse dans le deuil son épouse Nicole, ses enfants: Nathalie et Martin (Claudie-Michelle Lachance); son petit-fils adoré Édouard-B. Gravel, ses soeurs: Anne-Marie et feu Léa; sa belle-soeur Thérèse Cloutier, ses neveux et nièces: Mario Tremblay (Marie-Esther Brault), Chantal Tremblay (Martin Roy), Annie Tremblay (Steeve Marineau), Dany Deschênes (Manon Blouin) et Steve Deschênes, ses oncles; Emmanuel Gravel (Solange Lavoie), Jean-Paul Barrette ainsi que de nombreux cousins, cousines et amis(es) particulièrement René et Margaret Gauthier pour leur soutien et leur empathie depuis de nombreuses années. La famille tient également à remercier Mme Sylvie Dubreuil et M. Vital Dubreuil pour leur aide précieuse, le personnel et les médecins de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et du CHU de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, Québec, (Québec) G0A 1E0 ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, Rue de l'Espinay, Bureau E-149, Québec (Québec) G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles sur place.