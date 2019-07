DUCHESNE, Marie



Est décédée au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Centre d'hébergement de la Colline, le 24 juillet 2019, à l'âge de 96 ans et 6 mois, Mme Marie Duchesne, épouse de feu M. Léon-Maurice Gobeil, demeurant à Chicoutimi. La famille accueillera les parents et amis à laLes heures d'accueil sont:de 10 h à 13 h 15,Elle était la fille de feu M. Arthur Duchesne et de feu Mme Lucianne Tremblay. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques Gobeil (Marie Belzile), Benoit (Lina Bédard), Louise (Richard Doré); ses petits-enfants: Isabelle, Gilles (Myriam), Raphaël. Elle était la sœur de: feu Gérard Duchesne (feu Etiennette Morin), feu Ernest-Edmond (feu Thérèse Tremblay), feu Cécile (feu Roméo Tremblay), feu Clémence (feu Arthur Gervais), Simone (feu Georges Bouchard), feu Jean (feu Lorrette Tremblay), feu Marc (Pauline Girard). C'est dans la peine qu'elle laisse ici-bas sa sœur Marguerite (feu Joseph Tremblay), ses belles-sœurs Angéline (feu Jean Lessard), Gisèle et son beau-frère Réal (Ginette Simard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. La famille remercie très sincèrement le personnel du CHSLD de la Colline pour les bons soins prodigués avec amour et respect à notre mère bien-aimée. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole des maladies du cœur et de l'AVC sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour démontrer votre soutien à la famille de Mme Duchesne et partager un souvenir, visitez notre site: www.graveletfilschicoutimi.com.