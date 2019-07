KIROUAC, Jacques



Au CHUL, le 21 juillet 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jacques Kirouac PhD, retraité de l'Université Laval, époux de madame Alberte Garon, fils de feu madame Alice Morin et de feu monsieur Thomas Kirouac. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 31 juillet 2019, de 11h à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse il laisse dans le deuil son frère Gaston Kirouac, ptre; il était le frère de feu Yves (Marguerite Grondin), feu Pierrette (feu André Lux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garon: Christophe (Cécile Robitaille, feu Cécile Larose), Magella (Carmen Ouellet), Marc (Marie Ferland), Clément (Diane Jacques), Aline (feu Raymond Lantagne), Rosaire (feu Monique Langlois), Hélène (Sylvio Thibeault), Bibiane (Claude Hamilton), Denis (France Gagné), Benoît, feu Marcelle (Julien Bonneau); les membres de l'Association des familles Kirouac, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins et spécialement le Dr Alexandre Lafleur et la Dre Florence Lévesque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.