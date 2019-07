20 ans de Matinées classiques

Depuis l’an 2000, le parc des Chutes-de-la-Chaudière, dans le secteur Saint-Nicolas, à Lévis, accueille les Matinées classiques. Pour cette présentation anniversaire, une programmation rassemblant les meilleures performances des 20 dernières années vous sera proposée. Ainsi, tous les dimanches (à compter de demain) jusqu’au 25 août, dès 10 h 30, les amateurs de musique classique pourront assister gratuitement aux performances des artistes sacrés coup de cœur lors des éditions précédentes. On estime que l’activité a attiré près de 40 000 spectateurs depuis sa création. La programmation détaillée est disponible au www.culturelevis.com.

Félicitations à Rollande Blais et Gérard Bélanger (photo), qui habitent toujours dans leur résidence de Buckland (Bellechasse) et qui ont fêté, le 10 juillet dernier, leur 65e anniversaire de mariage. Le couple s’était marié le 10 juillet 1954 à Saint-Nazaire.

Quelques trous d’un coup

Bravo à Joanne Paradis , auteure d’un trou d’un coup le 22 juillet au trou numéro 4 du parcours Royal. Elle était accompagnée de Louise Lefebvre , Claude Côté et René Provencher . Par ailleurs, Pierre Masson a réalisé récemment un trou d’un coup au golf de Carleton, au trou numéro 3. Marcel Pépin , membre de La Tempête, en a aussi réussi un récemment, au trou numéro 5, sur une distance de 142 verges. Il était accompagné de Michel Rouleau et Luc Tremblay .

Une belle et grande famille

Photo courtoisie Je vous présente la famille Ménard de Saint-Magloire (Les Etchemins). Elle est composée de 14 enfants encore tous vivants et en santé : les nonagénaires Gemma, Carmelle et Marie-Claude. Les octogénaires, Gisèle, Colette, Conrad, Loyola, Rita et Yvon. Les septuagénaires, Léonce, Madeleine, Denise, Maurice et Suzanne. Ils sont les enfants de feu Georges Ménard et de feu Célestine Chabot.

Classique du Crépuscule

Photo courtoisie La 18e Classique du Crépuscule et de Vincent Sirianni, présentée le 11 juillet dernier au club de Beauce (Sainte-Marie), sous la coprésidence d’honneur de Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie et préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, et Yvan Mathieu, médecin responsable du Groupe de médecine familiale de La Nouvelle-Beauce, a permis de remettre 26 500 $ à la mission du Crépuscule, qui est de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services de santé dispensés à la population de La Nouvelle-Beauce. Sur la photo, une partie du comité organisateur : Gaston Lévesque, Vincent Sirianni, Linda Berthiaume, Hébert Vachon, Élise Coutu et Émilie Leblanc.

Anniversaires

Photo courtoisie Mgr Gérald Cyprien Lacroix (photo) 25e évêque et le 15e archevêque de Québec, primat du Canada, 62 ans... Jordan Spieth, golfeur professionnel américain de la PGA, 26 ans... Alex Rodriguez, ex-joueur de baseball américain (Yankees), 44 ans... Paul Ahmarani, comédien et acteur québécois, 47 ans... Patrick Labbé, comédien de télé et de cinéma, 49 ans... Édith Butler, chanteuse, 77 ans.

