3 cadeaux pour les touristes

1. Pour la grande voyageuse !

Photo courtoisie

Lors d’un voyage en avion, on est soumis à de brusques changements de température. Tout d’abord, pendant l’embarquement, il fait généralement très froid. Puis, petit à petit, la température se réchauffe et si l’on est trop habillé, ça devient tout simplement insupportable. Il faut donc s’habiller en oignons (plusieurs pelures qu’on enlève et remet à volonté), transporter une couverture dans ses bagages ou alors s’offrir un châle de voyage. Ce dernier article est certainement le plus pratique. Non seulement il nous tient chaud dans l’avion, mais il pourra également servir lors des soirées froides ou même dans les chambres, ou pour rêvasser sur les balcons. Mais pour cela, il se doit d’être suffisamment chic pour répondre à tous ces besoins.

Eh bien, j’ai trouvé l’article idéal. Fait de laine 100 % mérinos, il est léger et infroissable en plus d’être très élégant. Disponible en bleu (collection Destination New York) ou en noir (Destination London), il est lavable et fait partie de la collection d’accessoires de voyage de la compagnie québécoise Vol Privé. En ce qui me concerne, c’est un incontournable !

2. Pour susciter le goût du voyage

Photo courtoisie

De plus en plus de parents désirent initier leurs enfants à la découverte des pays. En 2015, la voyageuse Madeleine Arcand s’associait à l’illustratrice Marianne Vincent pour créer Lulu, Lila et la plume qui plane, un joli livre d’initiation aux voyages pour les 3 à 6 ans. Cette année, le duo revient avec Un tour du monde pour l’anniversaire de Lila. Grâce à une plume magique qui les entraîne en une fraction de seconde aux quatre coins de la terre, les enfants visitent différents lieux et découvrent un incontournable du pays visité. Si la courte introduction et l’utilisation de photos séduiront l’enfant, ce sont surtout les nombreux autocollants mis à sa disposition qui l’amuseront. Un peu d’implication des parents, pour l’aider à identifier les drapeaux et les pages où il doit poser ces images, et ce livre-jeu se transforme en outil pédagogique ludique.

3. Pour le fou du ski

La Tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff sillonnera 24 villes du Québec entre le 22 janvier et le 14 mars 2019. Les amoureux du ski, de la neige et des défis apprécieront des billets pour ces soirées au cours desquelles sont présentés des courts et longs métrages.