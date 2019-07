LAJEUNESSE, René



À l'IUCPQ, le 20 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur René Lajeunesse, fils de feu Herménégilde Lajeunesse et de feu Régina Marcoux. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit à partir de 10h. Il laisse dans le deuil: sa sœur Lise, plusieurs cousins et cousines des familles Baril et Lajeunesse, des amis, des voisins et d'anciens compagnons de travail. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Compenser l'envoi de fleurs par un don pour la recherche à l'IUCPQ (à l'unité de cancérologie - pneumologie), 2700, ch. des Quatre-Bourgeois Québec QC GIV 0B8 ou faire un don à l'église de Saint-Félix-de-Cap-Rouge de la Paroisse de la Transfiguration-du- Seigneur, 1460, rue Provancher, Québec QC G1Y 1S1. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.