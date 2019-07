BRASSARD, Cyrille



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 17 juillet 2019, à l'âge de 82 ans et 5 mois, est décédé monsieur Cyrille Brassard, époux de madame Suzanne Beaumont, fils de feu madame Adrienne Tremblay et de feu monsieur Antonio Brassard. Il était natif de Bégin au Saguenay, mais demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles dans le Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants Martin (Andrée Gauvin) et Danielle (Mario Perron); ses petits-enfants Nicolas et Anne-Sophie Perron. Il était le frère de: Lily, Claudette, Jeannine, feu Monique, feu Jean-Rock, feu Normand, feu Roger, feu Vincent et feu Gilles. Il laisse également dans le deuil son beau-frère Michel Beaumont (Huguette Martel), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.