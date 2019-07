Alarme, citoyens!

Depuis plusieurs mois, ils sont nombreux, les « livres catastrophes », à arriver en librairie.

La fin du monde approche, pourrait-on croire, plus rien ne va, de graves menaces planent sur nos têtes. Tout va basculer, clame l’un, notre civilisation est en situation de naufrage, affirme un autre, tandis qu’un autre prédit un effondrement. Je ne dis pas cela pour me moquer d’eux, car c’est un fait avéré que les gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter malgré tous les efforts faits pour les diminuer, causant le réchauffement de la planète et une accélération de la fonte des glaces, mais je me surprends moi-même à être encore vivant et à aimer la vie dans ce qu’elle peut encore m’offrir d’émerveillement.

La prolifique auteure de romans Fred Vargas, de son vrai nom Frédérique Audoin-Rouzeau, joint sa voix à ceux qui sonnent l’alarme à propos de l’avenir de l’Humanité. Elle a une formation de scientifique, il faut le préciser, car ce cri du cœur n’émane pas d’un effet de mode. Le titre de son ouvrage n’a rien d’un roman policier et annonce d’emblée ses couleurs : L’Humanité en péril – Virons de bord, toute ! Roman policier, non, mais il y a eu crime, précise-t-elle, et elle va le démontrer, preuves à l’appui.

Vargas propose une Troisième Révolution : « Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire [...] récupérer le crottin, pisser dans les champs (pour le phosphore, on n’en a plus)... » Vaste programme. Sans oublier de danser à l’occasion, pour ne pas verser dans la morosité.

Elle déplore le peu d’information existant sur ces sujets, preuve que les gouvernements ne se sentent guère préoccupés par l’urgence de la situation, malgré leurs beaux discours. « Au final, des textes d’une confondante vacuité, qui ne nous apprennent strictement rien sur les risques immenses encourus par le monde vivant dans un proche avenir. » Elle ne trouve, en fin de compte, que des vœux pieux, que des pistes de solution lancées sans véritable directive, comme pour se donner bonne conscience.

Que dire maintenant de la publicité qui nous encourage à toujours consommer un peu plus ? Jamais on ne nous recommande la modération, jamais on ne nous incite à consommer moins de viande ou d’eau, par exemple. On nous vend du rêve et nous y croyons. « Ainsi sommes-nous désinformés, décervelés, transformés en automates crédules et consentants. »

Sensibiliser les gens

Nos vies sont en péril, lance-t-elle. Nous savons tous aujourd’hui, sauf pour les climatosceptiques, que la température monte, que les glaces fondent, que les océans sont souillés, que nous sommes envahis par la pollution, que des espèces animales disparaissent, que les pesticides et les métaux lourds affectent dangereusement notre alimentation et, par conséquent, nos organismes. Mais tout cela est vague, déplore-t-elle, et on ne fait rien de concret pour changer cet ordre des choses. Et c’est ce qu’elle se propose de faire en écrivant cet ouvrage : sensibiliser le plus de monde possible à la tragédie dans laquelle nous sommes plongés. Tragédie n’est pas un mot trop fort, car, selon une étude de l’Université d’Hawaï, si rien n’est fait, « jusqu’à 75 % des habitants de la planète pourraient être victimes de vagues de chaleur meurtrières à l’horizon 2100 ». Les trois quarts de l’humanité seront en danger de mort !

Mais tout n’est pas perdu, nous dit Fred Vargas. Et elle propose une série de mesures pour éviter la catastrophe annoncée. D’abord, frapper le cerveau de cette organisation criminelle, les lobbies industriels, en les boycottant, en rejetant leurs modèles de consommation. D’autres solutions nous apparaissent plus techniques, moins à notre portée, comme « repiquer des pousses de riz sur des lits surélevés, à une quinzaine de centimètres au-dessus du sol », afin d’éviter le contact avec l’eau du sol contaminée à l’arsenic. Ou encore « la méthanisation dans des digesteurs, qui atténueraient en plus la production d’engrais azoté », afin d’atténuer l’effet des flatulences des vaches.

Malgré son côté un peu donneur de leçon, cet ouvrage a le mérite de rassembler une bonne partie, sinon la totalité des recherches scientifiques émanant de chercheurs, d’universités et d’associations de défense de l’environnement. Les signataires du Pacte y trouveront matière à réflexion.