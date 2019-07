Alexandre Da Costa : en avant la musique!

Soliste reconnu à travers le monde, le violoniste Alexandre Da Costa a choisi de revenir s’ancrer au Québec et d’être plus près des siens. Son but est de démocratiser la musique classique pour que les gens se l’approprient, notamment grâce à son implication dans le Festival International Hautes-Laurentides.

Alexandre, à 39 ans, vous célébrez 30 années comme concertiste. Qu’est-ce que ça signifie pour vous?

C’était écrit dans le ciel depuis le début. J’ai vécu dans un contexte artistique toute ma vie. Avant de jouer du violon et du piano, je dansais le ballet. Ça aurait été antinaturel pour moi de faire autre chose que de la scène. C’est ma vie.

Où avez-vous trouvé la motivation pour devenir un virtuose dès vos premiers pas en musique?

Ma mère me rappelait récemment que j’ai désiré devenir un soliste international très jeune. Ça peut paraître prétentieux comme ça, mais j’ai toujours voulu être un leader sur scène et je rêvais que la musique me permette de voir le monde.

D’où vient votre passion pour les voyages?

Ma mère, qui est artiste peintre, adorait l’Europe. Chaque année, nous partions un mois pour qu’elle puisse y voir ses amis et visiter des galeries. J’attendais ce moment avec impatience et, quand j’ai compris que la musique pourrait me permettre de voir du pays plus souvent, j’ai travaillé fort pour réaliser mon rêve. J’ai joué un peu partout sur la planète et j’ai habité en Autriche, en Espagne et en Australie.

Pourtant, vous avez choisi de quitter l’Australie, où vous aviez un poste prestigieux. Pourquoi?

Ça s’est fait un peu sur un coup de tête. J’étais en partance pour l’Australie, où j’enseignais à l’université et où j’étais aussi chef de département. J’y allais pour quelques mois sans ma famille, parce que je ne voulais pas imposer le périple à ma femme et à mon fils, auxquels j’avais demandé beaucoup de flexibilité jusque là. Ça m’a amené à comprendre que je ne voulais plus consacrer toute mon énergie à des projets à l’autre bout du monde alors que mes racines étaient au Québec.

Qu’est-ce qui vous manquait, là-bas?

C’est un pays magnifique, avec des gens d’une grande gentillesse, mais il me manquait le chaos québécois, la créativité des gens de chez nous et notre caractère latin. J’ai donc pris la résolution de ramener mes choses aux Québec. D’abord, en achetant la maison de rêve de ma femme dans le Vieux-Terrebonne. Je pensais que mon rapatriement se ferait sur plusieurs années, mais une occasion que je devais saisir s’est présentée.

Quelle était cette occasion?

Mon ami Marc David, qui était le chef de l’Orchestre symphonique de Longueuil, a annoncé qu’il prendrait sa retraite. C’est un peu comme si l’univers m’avait envoyé un signe. J’ai fait part de mon intérêt pour le poste et j’ai rencontré le comité de sélection.

L’Orchestre symphonique de Longueuil est-il une première étape vers une nouvelle carrière de chef?

Je ne veux pas me «faire les dents» à Longueuil pour ensuite démarrer une carrière à l’international. J’ai fait 2000 concerts dans le monde et j’espère pouvoir poser mes bagages. Ce n’est toutefois pas un rôle que je prends à la légère; ma vision n’est pas une vision standard de l’orchestre.

Quel est votre but avec l’OSDL?

Je veux y être violon soliste et chef. Je veux donner à l’Orchestre une identité propre, une unicité qui permettra à la population de Longueuil de se réapproprier cet ensemble. Je veux que l’intérêt des citoyens renaisse et qu’ils comprennent qu’il n’est pas plus difficile d’assister à un spectacle de musique classique qu’à un autre de musique pop. Oui, il y a longtemps, l’élite consommait la musique classique, mais elle n’a pas été écrite pour eux. Personne n’a besoin de mettre une cravate pour venir nous voir.

Ce but de démocratiser la musique classique est aussi le moteur du Festival International Hautes- Laurentides, dans lequel vous vous impliquez.

Oui, voilà déjà huit ans que Martine, ma femme, est directrice générale du Festival et que j’en suis le directeur artistique. Je suis très fier de ce que nous avons fait avec cet événement! Cette année, surtout, nous avons fait le pari d’offrir la majorité des concerts gratuitement aux festivaliers, grâce à la communauté des affaires et à l’aide gouvernementale. Au programme, il y a entre autres Gregory Charles, Brigitte Boisjoli, l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et moi-même.

Votre fils, Mattenzo, joue-t-il aussi de la musique?

Pas encore, mais j’aimerais qu’il connaisse cet art, même si ce n’est pas nécessairement pour en faire une profession. Je ne veux rien lui imposer.

Sentez-vous de l’intérêt de sa part pour ce que vous faites?

L’autre jour, j’ai vécu un moment touchant grâce à lui. Je répétais quasi à huis clos un spectacle d’envergure que je prépare pour l’automne. Il s’est approché de la scène et m’a regardé jouer pendant de longues minutes. Il s’est posté devant moi, concentré, et j’ai senti une connexion entre nous. Ça m’a ému, parce qu’avant, je voulais être quelqu’un par ambition et par dépassement de soi, mais aujourd’hui, tout ce que je fais, je le fais pour lui.

Le Festival International Hautes-Laurentides se déroule jusqu’au 30 juillet (concertshautes-laurentides.com). Le coup d’envoi de la saison 2019-2020 d’Alexandre Da Costa comme chef de l’Orchestre symphonique de Longueuil se fera le 3 octobre, à 20 h, lors du Sommet des chefs à l’OSDL.