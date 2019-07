Audrey, la chatte de Sarah-Maude

Audrey est une chatte ­d’environ 5 ans, avec de beaux yeux bleus. L’auteure Sarah-Maude Beauchesne a un lien d’amour inconditionnel avec sa chatte. Un amour pas compliqué, contrairement aux amours dépeints dans ses romans.

1 Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat chez vous ?

J’ai trouvé 3 chatons naissants abandonnés dans une ruelle. On les a nourris au biberon puis ­sevrés. On était là quand ils ont ouvert leurs yeux. En fait, je pense qu’Audrey ne sait pas qu’elle a une maman chat. C’est moi sa mère !

2 Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis habituellement une ­personne « à chien ». J’ai toujours eu des chiens dans ma vie jusqu’à ce que je déménage en ville. Je ne suis pas très « chat » et je n’en aurais jamais eu, mais on dirait que je suis tombée en amour avec cette Audrey-là, toute petite.

3 Pourquoi ce nom ?

Quand elle était petite, on aurait dit un petit bébé humain. Elle n’avait pas de ­comportement de chat. Elle était malhabile. Je l’ai donc appelée Audrey, car c’était plus approprié pour elle.

4 Comment décrire en quelques phrases la ­personnalité de votre chat ?

Elle est très, très, très colleuse. Elle me suit partout ! Elle est douce et attachante. Elle n’est tellement pas stressée. Elle aime tout le monde. Elle aime bien ­lécher le bout de mon nez. Elle est toujours couchée sur le dos, toute molle, les pattes en l’air. Elle est toujours très molle. Je peux la prendre et la manipuler comme je veux. Elle est en confiance. Elle est vraiment spéciale. Elle n’est pas indépendante comme certains autres chats peuvent l’être.

5 Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou ­particulier concernant votre animal.

Il y aurait tellement à raconter, car on dirait que cela fait partie de sa personnalité d’être cocasse et inusitée ! Je dirais qu’en fait, c’est son comportement un peu, humain, qui est particulier. On dirait vraiment qu’elle ne sait pas qu’elle est un chat. Par exemple, des fois, je la trouve assise comme un humain sur le divan.

6 A-t-elle un défaut ?

Elle est très gourmande et elle veut toujours manger. Elle est en surpoids et j’ai beaucoup de ­difficulté à lui faire perdre ses livres en trop. Elle me réveille la nuit pour manger !

7 Quelle est son activité préférée ?

Dormir et ronfler ! Elle ronfle tellement fort que parfois, elle m’empêche de dormir.

8 Quel est son endroit préféré ?

Je dirais que c’est sur moi. Quand je suis couchée sur le dos, elle vient se coucher sur ma poitrine et elle peut me regarder pendant des heures. L’amour pur !

9 Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir votre chatte ?

Que mon divan ne serait jamais, jamais beau ! Et la gestion de la litière aussi ! Ça m’angoisse, car je ne veux pas que ça sente la litière dans mon petit ­appartement quand j’ai de la visite. Je veux que ça sente bon chez nous, alors, la litière, c’est quasiment un job à temps plein pour moi !

10 En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Je n’ai pas d’enfant et ne sais pas si je veux en avoir. On ­dirait que l’amour qu’Audrey me donne et la responsabilité que j’ai de ­m’occuper d’elle semblent répondre à mon petit instinct maternel non comblé. C’est cela qu’elle m’inspire : l’amour ­inconditionnel, la tendresse et prendre soin...

À propos de Sarah-Maude Beauchesne