Catherine Chabot : «Comme Chloé, je suis un livre ouvert!»

Avant qu’elle brille dans «Menteur», la comédie de l’été au cinéma, Catherine Chabot était inconnue du grand public. Grâce à ce rôle que lui a confié le réalisateur Émile Gaudreault, l’anonymat est désormais chose du passé pour la comédienne, dont la prestation a été saluée par les critiques. Sa Chloé est un personnage lumineux qu’elle a pris plaisir à jouer.

Catherine, on peut vous voir dans «Menteur». Il s’agit d’un premier rôle au cinéma pour vous.

Oui! Émile Gaudreault, le réalisateur, m’avait vue jouer au théâtre et il voulait me voir en audition. J’en ai passé quatre avant d’être choisie, en avril 2018. Il fallait aussi que ça clique avec Louis-José (Houde). Nous avons un peu improvisé, et le contact a été bon. Nous nous sommes fait rire mutuellement. Quand Émile m’a annoncé que j’incarnerais Chloé, j’ai pleuré de joie. En plus, jouer avec Louis-José, qui est mon humoriste préféré, c’était immense.

Que pouvez-vous nous dire sur votre personnage?

Les scénaristes Sébastien Ravary, Éric Boulianne et Émile ont créé un personnage féminin fort, qu’on ne voit pas souvent. Chloé dit tout ce qu’elle pense; elle est un peu comme un livre ouvert. Elle remet les gars à leur place et, en même temps, elle est le centre de l’intérêt amoureux de Simon, personnifié par Louis-José. Elle a un lourd passé, mais elle a réussi à passer par-dessus ça et a beaucoup de cran.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Y a-t-il des similitudes entre Chloé et vous?

Je suis un peu comme un livre ouvert, moi aussi. J’ai de la misère à mentir, ça paraît tout de suite dans ma face! Comme Chloé, j’ai un côté spontané, et je pense qu’Émile et la productrice, Denise Robert, ont vu cette comique-là en moi. C’est ce que je suis naturellement, même si je joue habituellement des personnages plus dramatiques, troublés. Je n’avais encore jamais joué ce qui constitue ma véritable énergie dans la vie.

Ça vous a fait du bien d’incarner cette jeune femme?

Oui, c’est un rôle qui est lumineux. Tout ce que j’ai en moi de lumière et de beauté, j’ai pu le mettre dans Chloé. J’ai été bien encadrée par Denise Robert, qui m’a fait totalement confiance. Grâce à elle, j’ai pu me laisser aller au moment du tournage. J’ai aussi eu beaucoup de plaisir avec Émile. Louis-José et Antoine (Bertrand) ont fait en sorte que je sente que je faisais partie de l’équipe.

Depuis combien de temps exercez-vous le métier d’actrice?

Je suis sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2013. Je suis originaire de Québec, et ça fait neuf ans que je suis déménagée à Montréal.

En fait, il n’est pas faux de dire qu’on vous connaît avant tout dans le milieu théâtral.

En effet, j’ai écrit trois pièces qui ont été présentées au cours des six dernières années, et je travaille à l’écriture d’un scénario de film. J’ai quand même quelques ressources, ce qui fait que je ne suis pas toujours en train d’attendre que le téléphone sonne. Ça m’enlève un petit stress et l’anxiété que je peux éprouver à titre de comédienne.

Faites-vous souvent la navette Montréal-Québec pour aller voir votre famille?

Oui. J’ai un frère qui va avoir 29 ans et une sœur de 24 ans. Les deux ont des enfants, et mes parents y sont aussi. Je ne les vois pas autant que je le voudrais, mais puisque mon amoureux vient lui aussi de Québec, nous y allons plus souvent. C’est très important pour moi, la famille. Quand je faisais des choses au Conservatoire, même au secondaire et au cégep, mes parents étaient toujours là. C’est vraiment grâce à eux si j’exerce ce métier aujourd’hui. Ils m’ont tellement encouragée!

Ils ne vous ont jamais suggéré de choisir un autre métier?

Jamais, parce que je pense que mon père aurait voulu être une vedette rock, un artiste. En fait, c’est un artiste dans son cœur. Il est mon «coach», qui me dit de ne pas me décourager, que les choses vont bien aller. Ma mère aussi, et même chose pour mes tantes, mon oncle. Notre famille est soudée. J’ai un beau filet d’amour dans lequel je peux me laisser tomber une fois de temps en temps. Je suis bien chanceuse.

Votre amoureux est-il un artiste, lui aussi?

Non, il n’est pas dans le milieu. Il est très terre à terre et il me ramène sur le plancher des vaches. C’est un gars qui est bien «groundé», alors il me fait du bien.

Mis à part le film, avez-vous des projets pour l’automne?

Oui, je vais jouer dans la comédie «Les amoureux», de Goldoni, au Théâtre Denise-Pelletier. C’est un couple qui se chicane, mais avec beaucoup d’humour. Ça sera une partie de plaisir. J’ai aussi tourné dans une série pour la télévision ce printemps, et c’était un beau personnage.

«Menteur» est présentement à l’affiche. La pièce «Les amoureux» sera présentée au Théâtre Denise-Pelletier, du 6 novembre au 4 décembre. Pour plus d’informations, allez à denise-pelletier.qc.ca.