Célébrez l’engagement de votre couple

Plusieurs couples profitent de la belle saison pour unir leurs vies, pour renouveler leurs vœux ou encore pour célébrer et savourer les années passées à s’aimer. L’amour, lorsque célébré, émeut. L’amour, lorsqu’oublié, s’éteint. Alors pour de nombreuses personnes, il est essentiel de prendre le temps de célébrer la vie de couple. Renouer avec ces souvenirs si chers, à l’origine de la création du couple, permet de s’assurer que les partenaires sont toujours en phase dans leur projet de vie commune, mais également sur le plan sexuel.

La puissance de l’engagement

L’engagement pourrait ­simplement se définir par le désir de rester ensemble. Être avec l’autre tout en ­demeurant avec soi. Tout un contrat ­parfois ! Célébrer l’anniversaire d’une union, c’est célébrer la puissance de l’engagement que des partenaires ont l’un envers l’autre. C’est fêter la joie d’être ensemble, et ce, malgré les ­tourments que les années ont pu laisser sur leur passage. C’est également avoir envie de faire de cette vie de couple une aventure sexuelle plus ­épanouissante et plus ­enrichissante.

Car la puissance d’un ­engagement amoureux ne peut prétendre être à l’abri des aléas du quotidien. Les complices, afin d’aspirer à conserver ce titre, doivent travailler – ­littéralement – la relation, au jour le jour. Et la ­sexualité fait partie de ce qui doit être ­entretenu au sein d’une relation. À chacun toutefois de déterminer la façon dont cette sexualité sera vécue – les statistiques et les moyennes ne tiennent pas la route ici – ainsi que de la manière dont elle évoluera. Chose certaine ­toutefois, cette complicité érotique ­nécessite soins et attentions.

Que faire pour célébrer

Naturellement, il existe toutes sortes de façons de célébrer un anniversaire de couple. ­Certains choisiront une voie plutôt commerciale alors que d’autres pencheront vers une ­célébration riche en émotions. Voici ­certaines idées, lancées par des lecteurs :

Visiter un cabaret burlesque : les ambiances chic, sensuelles et de bon goût étant souvent au rendez-vous, il est facile pour les couples de se laisser aller aux sensations ­vécues. Belle occasion pour faire le plein d’expériences ­nouvelles tout en savourant cette complicité entre les ­partenaires ;

Les bars cachés, souvent surnommés « speakeasy bar », avec leur côté clandestin et interdit, en stimulent plus d’un ! Encore bien souvent des endroits agréables, ceux-ci donnent souvent lieu à ­l’élaboration de scénarios coquins ;

La soirée partage de ­fantasmes : celle-ci peut tout à fait se vivre à la ­maison (alors que le couple est fin seul et que TOUS les ­appareils ­électroniques sont ­déconnectés). Sinon, dans un endroit où l’intimité de la conversation pourra être assurée ! La façon dont cette soirée se déroulera dépendra entièrement de l’intérêt des partenaires à échanger sur le sujet ! Des limites pourront être discutées, des thèmes pourront être « interdits », une ­élaboration de scénarios communs pourrait également s’avérer très excitante ;

Le rendez-vous dans la chambre d’hôtel : même si l’idée se veut assez classique, il n’en demeure pas moins que l’intimité d’une chambre ­d’hôtel est plutôt intéressante pour laisse libre cours aux fantaisies et aux expressions verbales du plaisir ;

Visite en boutique ­érotique : même si la ­suggestion se passe de ­détails, il demeure important de ­préparer quelque peu sa visite : quels sont les intérêts de chacun, avez-vous l’intention d’acheter, prévoyez-vous un budget ? Bref, tout cela pour que la visite se passe bien et soit excitante pour chacun des partenaires.

Selon le psychologue ­Christian Heslon, auteur de Petite psychologie de ­l’anniversaire : « Aujourd’hui, une fête-anniversaire permet aussi de vérifier la solidité des liens affectifs, rendus plus ­nécessaires par la fragilisation du lien social. Tout dépend ­aussi de ce que l’on appelle “fêter” : un simple repas en famille ou avec quelques amis peut offrir des bénéfices psychologiques qu’une fête trop excessive ou qu’un cadeau raté n’apporteront pas forcément... » 1

Et vous, de quelle manière célébrez-vous votre couple ?

1 Fêter son anniversaire : à quoi ça sert ?, par Axelle de Franssu, 25 juillet 2017.