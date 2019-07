Chicago, la magnifique

CHICAGO | Troisième plus grande ville des États-Unis, Chicago s’avère surprenante. Surnommée la ville des vents, tout y est savamment bâti pour rendre hommage à son histoire tout en se montrant d’avant-garde. Son centre-ville, The Loop, propose de multiples facettes. Il est facile d’accès et on a beaucoup à y apprendre.

Ville d’architecture

Photo Emmanuelle Plante

Chicago est un exemple au point de vue architectural. Dans le verre des édifices à bureaux ou hôtels ­d’aujourd’hui se mirent des ­bâtisses art déco, dont le ­Chicago Board of Trade Building ou le Merchandise Mart. La Willis Tower avec ses 109 étages donne ­l’impression de voler quand on atteint son sommet, avis aux amateurs de sensations fortes. Pour le kitsch, les tours jumelles de Marina City ressemblent à des épis de maïs. Le soir, le Wrigley ­Building nous offre un beau spectacle de ­lumières alors que la ­Chicago ­Water Tower, vestige le plus ancien de la ville, se dresse ­fièrement en plein centre-ville. Il existe ­plusieurs tours de ville, en bateau ­notamment, qui retracent l’histoire du quartier et les grands courants architecturaux.

Ville de culture Photo Emmanuelle Plante

Chicago est un des berceaux du blues. Moyennant 15 ou 20 $, il est facile ­d’assister à un ­spectacle de qualité dans un de ses nombreux bars de blues. Le vieux Chicago a vu naître la ­Second City, une institution, à la fois école et cabaret, qui a formé de nombreux humoristes depuis sa création dans les années 50. John Candy, Dan Aykroyd, Mike Myers,­ ­Stephen Colbert, Tina Fey et Amy Pohler y ont fait leurs classes. ­Plusieurs festivals se tiennent à Chicago, dont Lollapalooza et le Festival de jazz. Ils convergent souvent vers les parcs Grant et Millennium, où se dresse ­l’impressionnant Pavillon Jay Prinzker.

Ville d’art Photo Emmanuelle Plante