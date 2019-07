THÉRIAULT, Rita



Au CHUL, le 20 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Rita Thériault, épouse de feu monsieur Guy Paquin, fille de feu madame Marie-Berthe Caron et de feu monsieur Eugène Thériault. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 2 août 2019, de 13h à 15h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure en présence de la famille immédiate. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Marc Lalonde) et Denis (France Pilon); ses petits-enfants: François et Jérémie Lalonde, Odile et Michèle Paquin; ses frères et sœurs: Pauline (feu Magella Journault, feu Jacques Chamard), feu Roger (Gabrielle Boucher), Hervé (Georgette Baril), Marielle (Charles La Brèque), Gaston (Solange Carrier), feu Réjeanne, Réal (Lucie Bégin), Yves, ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués plus particulièrement Dr Valérie Plante, Dr Benoit Dubuc, ainsi que madame Valérie Turcotte infirmière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Québec, Site web: www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.