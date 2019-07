Défaite crève-cœur des Capitales

Alors que les Capitales avaient les devants 2 à 1 en fin de neuvième manche, les Boulders ont créé l’égalité pour finalement l’emporter 3 à 2 en dixième manche, samedi soir au Credit Union Park de Rockland.

Les Capitales ont manqué une belle occasion de récolter une sixième victoire en sept matchs. Le releveur LeVi Mavorhis n’a pas été en mesure de préserver le petit point d’avance des Capitales en neuvième alors qu’il a accordé deux grosses frappes au champ centre. À la suite de cette défaite, la troupe de Patrick Scalabrini est à six matchs des Boulders et de la dernière place donnant accès aux séries dans la ligue Can-Am.

Mis à part une huitième manche productive de deux points permettant aux Caps de prendre les devants, l’attaque a été plutôt tranquille lors de cette deuxième partie à Rockland.

Les frappeurs des Capitales ont été contraints à seulement un coup sûr lors des six premières manches. Le partant des Boulders, Jake Zokan, a été solide sur la butte et il n’a pratiquement rien donné aux Caps avant de laisser sa place aux releveurs, après six manches complètes de travail.

Les meilleurs au bâton du côté de Québec ont été Brandon Fischer et TJ White. Les deux joueurs d’avant-champ occupaient le rôle de premier et de deuxième frappeur. Ils ont été pratiquement les seuls à placer la balle en lieu sûr lors de cette rencontre. Le cogneur désigné Jhalan Jackson a connu une soirée horrible au rectangle des frappeurs. Jackson a terminé le match 0 en 5 avec un retrait sur des prises.

Une première pour Cruz

Sean Cruz en était à un premier départ avec les représentants de la Vieille Capitale. Celui qui est venu apporter un peu de profondeur dans l’enclos des lanceurs en l’absence des deux vétérans Scott Richmond et Dustin Molleken, a fait une bonne première impression.

Cruz a accordé neuf coups sûrs, mais il a retiré quatre frappeurs sur des prises en plus de laisser un pointage de 1 à 0 en faveur de Rockland avant de quitter le monticule, après six manches et un tiers.

Les Capitales et les Boulders s’affrontent à nouveau dimanche, pour le troisième et dernier match de cette série. Une troisième série victorieuse consécutive est à la portée de l’équipe de Québec.