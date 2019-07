Grand Prix de Formule 1 d’Allemagne: fiasco chez Ferrari

Coup de théâtre lors du Grand Prix de Formule 1 d’Allemagne: après avoir dominé les trois séances d’essais libres, Ferrari n’a pas été en mesure de se battre pour la position de tête lors des qualifications.

Avec Sebastian Vettel qui a dû jeter l’éponge avant même de réaliser un tour rapide lors du premier segment des qualifications (Q1) et avec Charles Leclerc qui n’a pas été en mesure d’enregistrer un chrono lors de la Q3, Lewis Hamilton a eu le champ libre pour réaliser sa 87e position de tête en carrière.

En vertu d’un chrono de 1 min 11,767, le pilote de Mercedes devancera sur la grille de départ Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier Valtteri Bottas, qui ont respectivement parcouru le circuit en 1:12,113 et 1:12,129.

Pourtant, le quintuple champion du monde aurait pu ne pas participer aux qualifications, puisqu’il ne se sentait pas bien en matinée. L’équipe a en effet envisagé envoyer son pilote de réserve Esteban Ocon.

«Je ne me sentais pas bien ce matin, j’avais la gorge douloureuse, a expliqué Hamilton, selon le site Motorsports. Donc, nous nous sommes préparés juste au cas où je ne pouvais pas faire la séance. J’ai fait les essais libres et nous étions prêts à mettre [Ocon] dans la voiture, c’était le pire scénario. On a évité ça.»

Occasion ratée

Pendant que Leclerc signait le meilleur temps de Q1, Vettel, lui, devait retourner aux puits. Rapidement, Ferrari a révélé son diagnostic: un problème avec le flux d’air entrant dans le turbo. L’Allemand partira ainsi de la toute dernière place à l’occasion de son Grand Prix national.

Il avait pourtant été le pilote le plus rapide de la toute première séance d’essais, vendredi, et Leclerc avait ensuite dominé les deux autres séances.

«Évidemment, je suis très amer, a concédé le favori local. La voiture était super et on a perdu une grande chance, mais espérons en avoir une autre bonne demain. J’ai hâte d’être à la course, mais bien sûr, ça aurait été bien de partir devant, et on partira derrière. On verra ce qui se passera.»

Leclerc a pour sa part été victime d’un problème avec le système d’alimentation en carburant, et les mécaniciens n’ont jamais été en mesure de l’envoyer en piste en Q3. Candidat légitime à la position de tête, il s’élancera du 10e échelon.

«C’est une journée difficile pour l’équipe, et j’espère que ça ne sera pas le cas demain. Je me sentais super bien dans l’auto. C’est dommage de finir comme ça», a reconnu Leclerc, également cité par Motorsports.

La pluie pourrait aider les monoplaces rouges à retrouver l’avant du plateau, dimanche. En effet, il y a 60% de probabilité d’averses à Hockenheim.