Impossible de résister à ce spectacle musical immersif à Baie-Comeau

En collaboration avec

La Côte-Nord a de quoi être fière cet été!

Depuis le 24 juillet dernier, le Centre des arts de Baie-Comeau résonne au son de Baie-Comeau : D’aventure et de culture, la toute nouvelle création de la troupe locale Chaud Bizzz.

Quinze ans de bonheur

Chaud Bizzz

Chaud Bizzz n’en est pas à sa première création dans le Nord du Québec. Voilà déjà quinze ans que la compagnie divertit les touristes comme les locaux avec ses spectacles à grand déploiement!

Il aura fallu deux ans à la troupe pour développer sa nouvelle création, un hommage à Baie-Comeau conçu pour toute la famille. Grâce à la précieuse collaboration de plusieurs partenaires locaux et régionaux, Chaud Bizzz offre à sa ville-muse l’un des plus grands attraits touristiques de l’été 2019.

Du fun à revendre

Chaud Bizzz

Le véritable happening culturel présente l’histoire et l’évolution du charmant comté de la Manicouagan à travers un spectacle immersif qui entremêle chant, danse, musique live et projections multimédia. En l’espace de quelques heures, on voyage des années 1930 à aujourd’hui – et qu’est-ce qu’on s’amuse!

Sur scène, quatre chanteurs-vedettes s’activent aux côtés de six musiciens et de plusieurs invités-surprises. C’est à Yvan Pedneault (La Voix), Chloé McNeil (La Voix), Jolyane Lemay et Matthieu Lévesque (Saturday Night Fever) qu’on a confié le mandat de divertir le public. Le comédien baie-comois Bernard Fortin, quant à lui, assure la narration du spectacle.

Les amateurs des classiques du répertoire québécois peuvent profiter d’interprétations des airs de Gilles Vigneault, de Patrice Michaud et de Claude Dubois (pour ne nommer que ceux-là!). Vous craquez pour les tubes américains? Baie-Comeau : D’aventure et de culture taille une place de choix à plusieurs hits intemporels de nos voisins du Sud.

Des souvenirs qui deviendront vôtres

Chaud Bizzz

Marquée par le développement de l’hydro-électricité depuis sa fondation, Baie-Comeau a traversé les hauts et les bas économiques de la province avec une résilience admirable.

Le spectacle a puisé dans le riche bassin de souvenirs des Baie-Comois afin de tirer des images d’archives et des témoignages qui permettent d’illustrer l’histoire surprenante de la ville. Tout au long du spectacle, on profite de ces trésors de mémoire généreusement offerts par les résidents.

Gageons que vous sortirez de la représentation avec un amour inconditionnel pour la superbe ville de Baie-Comeau!

Baie-Comeau : D’aventure et de culture est présenté jusqu’au 17 août 2019 au Centre des arts de Baie-Comeau. Embarquez dans l’aventure... mais faites vite : les billets s’envolent rapidement!