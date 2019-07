Jeux panaméricains: une rassurante sixième place pour Charles Paquet

Sixième aux Jeux panaméricains! Charles Paquet ne pouvait pas plus se réjouir après avoir rallié la ligne d’arrivée de sa première course de triathlon de distance olympique de la saison, samedi, à Lima, au Pérou.

«C’est au-delà de mes attentes!» a lancé le Québécois de 22 ans.

Embêté par une fracture de stress aux lombaires qui l’a mis sur la ligne de touche pendant plusieurs semaines durant l’hiver, Paquet avait ensuite repris progressivement l’entraînement. Au début de l’été, il avait toujours du mal à courir avec intensité, ce qui ne l’avait pas empêché de remporter la Coupe continentale de Montréal, sur une distance sprint.

Samedi, troisième à être sorti de l’eau au terme des 1500 mètres de natation, l’athlète originaire de Port-Cartier a tenté de conserver ses acquis à la portion vélo. «C’était un gros peloton, ça ne roulait pas vite», a raconté Paquet qui a glissé au septième échelon après avoir parcouru les 40 kilomètres de vélo.

«Le 10 kilomètres de course me faisait un peu peur, car je n’ai pas eu les entraînements que j’aurais voulu avoir», a raconté le Québécois qui s’en est sorti beaucoup mieux qu’il l’aurait cru. «J’ai réussi à faire une bonne course et je suis vraiment content, même si je sais que je peux courir plus vite.»

Auteur d’un chrono de 1 h 51 min 25 s, Charles Paquet a terminé à 46 secondes du vainqueur, le Mexicain Crisanto Grajales Valencia. Le Brésilien Manoel Messias (+16 s) et l’Argentin Luciano Franco Taccone (+25 s) ont complété le podium.

Une chose est certaine, le triathlète est maintenant rassuré. «J’étais encore dans la lutte pour la troisième position jusqu’au huitième kilomètre environ. C’est rassurant de voir que je suis capable de faire une bonne course à pied, même si je ne suis pas encore remis totalement.»

Les prochaines courses, dont les Championnats du monde, s’annoncent donc prometteuses.

«Je suis vraiment excité pour la suite. Mes meilleures courses sont encore à venir!» a prévenu Charles Paquet.

Également de la course masculine, l’Ontarien Richard Taylor Forbes a pris le 19e rang.

Chez les femmes, Karol-Ann Roy a pris le 13e rang.

La Lavalloise a terminé l’épreuve avec 5 min 26 s de retard sur la médaillée d’or. Les Brésiliennes ont réussi un doublé grâce à Lusia Baptista et Vittoria Lopes (+33 s). La Mexicaine Cecilia Gabriel Perez Flores (1 min 13 s) a complété le podium.