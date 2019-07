Le calme après la tempête au Tour de France

Après avoir pédalé dans des conditions des plus improbables la veille, les cyclistes ont roulé dans une ambiance beaucoup plus légère, samedi, lors de l’avant-dernière étape du Tour de France 2019.

D’abord prévue pour 130 kilomètres, cette 20e course a été écourtée de 71 kilomètres en raison des nombreux glissements de terrain survenus lors de la tempête de vendredi.

Après avoir vu un groupe de 25 coureurs s’échapper dès les premiers instants de la course, c’est sans trop de préoccupations que le Québécois Hugo Houle (Astana) a amorcé la dernière montée de ce Tour de France 2019.

«Ç’a bien été! Le départ a été assez rapide, mais il n’y avait pas de gros stress pour notre équipe puisque nous ne sommes pas dans les premiers au classement. J’ai monté à mon allure et ça s’est bien passé. Mes sensations sont encore bonnes, même si, je dois l’avouer, je commence à être fatigué», a indiqué le cycliste de Sainte-Perpétue qui a terminé 59e, à près de 9 minutes du gagnant, l’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Celui-ci a pris la tête en tout début de course et a été en mesure de maintenir la cadence pour remporter l’épreuve. Il a terminé devant les Espagnols et coéquipiers chez Movistar Alejandro Valverde (+10 secondes) et Mikel Landa (+14 secondes).

Fort d’une quatrième place lors de cette 20e étape, le Colombien Egan Bernal (Ineos) est maintenant à une seule journée de remporter le Tour de France 2019. Il détient 1 minute 11 secondes d’avance sur son coéquipier britannique Geraint Thomas qui est parvenu à remonter au classement général en terminant cinquième samedi.

« C’était une course pour les équipes qui bataillent devant et la formation Ineos a réussi un grand coup en plaçant Geraint au deuxième rang du général. Ils sont très bien positionnés pour demain (dimanche)», a poursuivi Houle qui vivra sa première arrivée sur les Champs-Élysées dans moins de 24 heures.

«Ce sera spécial, c’est sûr. Nous investissons beaucoup de temps et d’efforts pour en arriver là et je pourrai savourer ce moment avec mon équipe. J’ai très hâte!»