L’histoire derrière le nom et le logo des Capitales

Lors de leur arrivée en 1999, les Capitales ont fait renaître le baseball professionnel à Québec. Plusieurs gens de la Vieille Capitale désiraient ramener le nom des Carnavals, qui ont joué au Stade municipal de 1971 à 1977, mais Jean-François Côté – l’un des fondateurs des Caps – et ses collègues voulaient démarrer la franchise avec un tout nouveau nom.

Afin de trouver le nom de la nouvelle équipe de baseball indépendante, les gens de l’organisation ont organisé un concours public. La population de Québec était invitée à proposer ses suggestions pour la nouvelle formation.

«On voulait faire participer les gens de Québec, pour que ce soit leur équipe, on a donc fait un tirage pour trouver le gagnant. Tous les membres de l’organisation, on espérait que ce soient les Capitales, mais plusieurs voulaient ramener le nom des Carnavals. Il y avait aux alentours de 500 noms dans le boulier pour le tirage, mais environ une vingtaine de suggestions différentes, a souligné Jean-François Côté.»

«Nous avons mis tous les papiers dans le chapeau. Finalement, on a été content que le gagnant du tirage soit les Capitales. Ça se dit bien dans les deux langues. Québec, c’est la Capitale de la province, c’était un naturel pour nous.»

Des uniformes et un logo classique

L’organisation avait enfin un nom pour la nouvelle équipe. Le personnel pouvait enfin aller de l’avant pour trouver un logo et des uniformes pour représenter la formation.

Photo d'archives, Annie T. Roussell

«Nous avons engagé le graphiste Daniel Moisan qui a conçu les logos des Capitales. Ensuite, nous avons décidé de concevoir des camisoles raillées bleues, comme les Yankees de New York. La fonte sur les gilets a été conçue comme le logo des Dodgers de Los Angeles. On voulait s’inspirer de deux des plus vieilles équipes du baseball majeur», a noté Jean-François Côté.

«Nous avons été surpris du résultat, autant pour les logos que les uniformes. C’était une belle façon de démarrer une nouvelle franchise. Rapidement, les gens se sont identifiés à nous. La vente des produits à l’effigie de l’équipe a été concluante durant les premières années de la concession» a-t-il raconté.