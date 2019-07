Objectif photo: Nice, pôle d’attraction de la Côte d’Azur

Arriver à Nice par la route des montagnes (la D6007) est un pur délice pour les yeux. Sans tarder, j’explore le Vieux-Nice en quête de bonne lumière et de sujets urbains traduisant la beauté de cette grande cité, deuxième en importance sur la Côte d’Azur. À l’image des villes européennes, les rues étroites de la vieille ville portent la ­signature visuelle de sa situation ­géographique. Ici, la chaleur méditerranéenne se fait agréablement sentir. À ­l’appro­che du coucher du soleil, je décide de me laisser porter par mon instinct et de prendre de « l’altitude »... Ainsi, je me dirige vers l’extrémité est de la vieille ville. Je commence ­l’ascension des nombreuses marches menant au ­belvédère­­­ de la colline du Château­­. De là, la vue surplombe la ­prome­nade des Anglais, qui semble se ­perdre à l’horizon. Sous le dernier ­rayon, le panorama est tout à fait ­magnifique !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105mm L F/4 IS USM

Exposition : 1/30s à f/1

ISO : 160