Sa gorge transpercée par sa chaise de patio, il passe à deux centimètres de la mort

Un homme de la ville de Bradenton, dans l’État de la Floride, a bien failli passer l’arme à gauche après avoir déplacé du mobilier d’extérieur chez lui, plus tôt cette semaine.

Charles Lee bougeait une chaise longue autour de sa piscine lorsqu’un violent coup de vent l’a projeté dans l’eau. En tombant, sa gorge s’est transpercée en heurtant une des pattes de ladite chaise.

«J’étais sonné. Ça m’avait soulevé de terre. Quand je me suis relevé, ma mâchoire me faisait mal», a raconté l’homme.

Une visite à l’urgence et 12 points de suture plus tard, les médecins jugent que Charles Lee s’est avéré chanceux dans sa malchance.

«La lacération a raté mon artère carotide de deux centimètres», a-t-il raconté. Un tel scénario aurait eu de fortes chances de lui être fatal.

Le corps médical craignait que la blessure ne s’infecte puisque la patte de chaise était très rouillée. Charles Lee a donc aussi reçu une injection contre le tétanos et des antibiotiques.

«J’ai quelques anges gardiens qui veillent sur moi. C’est ce que les médecins des urgences m’ont dit», a précisé l’homme.

Cinq jours après l’accident, la chaise maudite s’est retrouvée à la poubelle.

«C’est épeurant. Je ne la transporterai plus jamais ou ne me coucherai plus jamais dessus. Elle a fait son temps. Je vais probablement acheter du plastique la prochaine fois», a-t-il conclu.