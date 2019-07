Skal Nuphar: une nuit sur l’eau dans le Vieux-Port

Photo courtoisie, Alex Parent

Le bateau accueille à son bord jusqu’à 40 invités qui partagent leur temps entre la terrasse extérieure et le magnifique bar-­salon intérieur récemment rénové de ­matériaux nobles et de qualité. Pour ­coucher, neuf cabines à deux lits simples et deux autres avec un lit simple, une ­literie joliment décorée et ­agrémentée de ­citations amusantes sur le thème de l’eau. Les pièces demeurent éclatantes et ­lumineuses. Elles possèdent une salle de bain privée (douche, toilette et lavabo) avec des serviettes de bain. Les cabines sont confortables et disposent d’un miroir, d’un petit bureau de travail, d’un espace de rangement pour les bagages et d’une garde-robe à deux tiroirs. La nuit, le léger ­mouvement de l’eau est agréable, on s’y sent bien et on se laisse bercer.