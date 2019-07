«American Story 2»: un hommage à Woodstock

Le mot Woodstock est significatif et très évocateur. L’événement mythique, qui a marqué l’histoire de la musique et toute une génération, revivra avec le spectacle American Story 2 - Les années Woodstock.

Rick Hugues, Pascal Dufour et Miriam Baghdassarian recréeront, avec quatre musiciens, les grands moments de ce festival qui a marqué le monde de la ­musique et l’imaginaire des gens et qui fête, cette année, ses 50 ans. Ils revisiteront aussi les éditions anniversaires présentées en 1994 et en 1999.

«C’est un spectacle visuel, sonore et olfactif qui ratisse large et qui peut toucher les jeunes et les plus vieux. Ça permet de comprendre ce que c’était Woodstock», a décrit le chanteur et guitariste Pascal Dufour.

L’ex-Respectables rappelle l’importance de Woodstock en rappelant que les organisateurs attendaient 50 000 personnes et qu’il en est venu, selon les estimations, un demi-million.

«Tout ça dans une ville de la grandeur de Val-David», a-t-il lancé, lors d’un entretien.

On retrouvera, dans le spectacle, des costumes d’époque, des images d’archives et des petites capsules d’informations sur les trois Woodstock qui ont été présentés.

Pour Rick Hugues, le mot Woodstock est synonyme d’émancipation pour des gens, des artistes et des «peace and love» qui étaient en marge de la société et regardés un peu de haut.

«Ça a donné le goût aux gens de porter des jeans, de monter en voiture, d’aller dans des festivals pour écouter de la musique et de s’amuser. Il y a des gens qui ont été coincés dans le trafic, à Woodstock, qui n’ont même pas été capables de se rendre sur le site et qui ont du fun quand même», a-t-il fait remarquer.

À l’affiche, à partir de jeudi, à la salle J.-Antonio-Thompson, à Trois-­Rivières, American Story 2 – Les années Woodstock partira ensuite sur la route en 2020.

Du bonheur

Rick Hugues et Pascal Dufour n’ont jamais assisté à un des trois Woodstock. Beaucoup trop jeunes en 1969, ils étaient sur la route, dans des festivals au ­Québec, lors des éditions anniversaires qui ont suivi.

«J’avais six ans en 1969. Ma mère, qui était une dévoreuse de vinyles, avait l’album Woodstock et il a joué chez nous à la maison, durant cinq ans. C’est ce qui m’a donné la piqûre et le goût de devenir chanteur. Ça représente le début de mon rêve», a indiqué le chanteur Rick Hugues.

S’il pouvait faire un voyage dans le temps, le chanteur du groupe métal Sword se ferait téléporter sur les terres agricoles de Bethel afin d’assister à la prestation des Who, qui avaient interprété la presque intégralité de leur opéra rock Tommy.

«Sans hésitation. Les Who, à ce moment, étaient à l’apogée de leur carrière. C’est, avec Deep Purple et Led Zeppelin, un de mes groupes préférés.», a-t-il précisé.

Le guitariste et chanteur Pascal Dufour aurait aimé être dans la foule lors de la prestation mythique de Jimi ­Hendrix, à 9 h, le matin, où il a ­interprété sa foudroyante version de l’hymne national américain.

«Il y avait quelque chose de mystique dans son affaire», a-t-il mentionné.

Miriam Baghdassarian vient d’avoir 20 ans. La finaliste de l’édition 2018 de l’émission La Voix est née durant ­l’année anniversaire de 1999.

«Lorsque je raconte aux jeunes de ma génération que je travaille sur un spectacle consacré à Woodstock, ils ne savent pas c’est quoi. C’est un honneur pour moi de leur présenter ce que c’était. C’est une belle opportunité», a-t-elle fait savoir.

«Le but, c’est de rendre les gens heureux, les faire triper et pour qu’ils oublient l’instant d’un spectacle les tracas du quotidien. C’est beaucoup de bonheur. On va passer un très bel été», a ajouté Rick Hugues.

► American Story 2 – Les années Woodstock est à l’affiche du 1er au 31 août à la salle J.-Antonio-­Thompson à Trois-Rivières. Le ­spectacle sera aussi présenté le 14 août, à 21 h, au Village d’Youville, lors du ComediHa !, à Québec.